Tòa án Hiến pháp bác đơn kiện của các nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến về thỏa thuận Hàn-Nhật 2015

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 27/12 ra phán quyết thỏa thuận Hàn-Nhật về vấn đề phụ nữ mua vui ký kết năm 2015 không phải là đối tượng xét xử của cơ quan này.Ngày 28/12/2015, Chính phủ cựu Tổng thống Park Geun-hye đã ký thỏa thuận "cuối cùng và không thể đảo ngược" với Nhật Bản về vấn đề phụ nữ mua vui cho binh lính Nhật trong thời chiến. Nội dung trọng tâm của thỏa thuận là công nhận trách nhiệm của Chính phủ Nhật Bản về vấn đề nô lệ tình dục thời chiến, và Tokyo phải đóng góp 1 tỷ yen (8,29 triệu USD) vào quỹ hỗ trợ nạn nhân do Chính phủ Seoul thành lập.Tháng 3 năm 2016, Nhóm luật sư vì một xã hội dân chủ đã đại diện cho 29 nạn nhân và 12 gia quyến khởi kiện lên Tòa án Hiến pháp, cho rằng thỏa thuận Hàn-Nhật ký năm 2015 đã xâm phạm tới phẩm giá, giá trị, quyền được bảo vệ về mặt ngoại giao, và quyền sở hữu tài sản của con người. Sau 3 năm 9 tháng, Tòa án Hiến pháp đã quyết định bác bỏ đơn kiện của các nạn nhân.Bác bỏ đơn kiện là quyết định không tiến hành xét xử, trong trường hợp Tòa án Hiến pháp xét thấy đơn kiện không thuộc đối tượng xét xử của cơ quan này. Tức là Tòa án Hiến pháp sẽ không đưa ra kết luận thỏa thuận Hàn-Nhật năm 2015 có xâm phạm quyền cơ bản của các nạn nhân hay không.Tòa án Hiến pháp giải thích, khác với thỏa thuận thông thường được ký kết theo hình thức văn bản, thỏa thuận Hàn-Nhật về vấn đề phụ nữ mua vui mới chỉ dừng lại ở "thỏa thuận miệng", công bố nội dung thông qua họp báo, chứ không trải qua các quy trình ký kết thỏa thuận chính thức theo quy định trong Hiến pháp, như thẩm định trong cuộc họp Nội các hay được Quốc hội phê chuẩn.Nội dung của thỏa thuận khá trừu tượng do không nêu rõ thời điểm hai nước thực hiện các nghĩa vụ nêu ra, trách nhiệm của mỗi bên nếu không thực hiện thỏa thuận, và nghĩa vụ pháp lý của mỗi quốc gia.Dựa trên những căn cứ này, Tòa án Hiến pháp nhận định khó có thể coi thỏa thuận Hàn-Nhật 2015 mang tính ràng buộc về mặt pháp lý.Ngoài ra, thỏa thuận hoàn toàn không quy định cụ thể về việc từ bỏ quyền bồi thường cho các nạn nhân, hay miễn các quy trình pháp lý, xét xử, nên không thể coi Chính phủ Hàn Quốc đã từ bỏ quyền bồi thường cho các nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến.Tòa án kết luận thỏa thuận Hàn-Nhật là một thỏa thuận chính trị được ký kết trong quá trình hai nước thảo luận ngoại giao nhằm giải quyết vấn đề nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến. Chính phủ đã quyết định dựa trên phán đoán về chính sách ngoại giao nhằm giải quyết các mâu thuẫn lịch sử giữa hai bên, duy trì quan hệ hợp tác Hàn-Nhật. Do đó, việc đánh giá về thỏa thuận này thuộc phạm trù chính trị.Cuối cùng, Tòa án nhấn mạnh không thể coi thỏa thuận này ảnh hưởng tới vị thế pháp lý của các nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến, cũng như có thể xâm hại tới quyền cơ bản của các nạn nhân. Do vậy, thỏa thuận không thuộc đối tượng khởi kiện lên Tòa án Hiến pháp.