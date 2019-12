Quốc hội thông qua dự thảo Luật bầu cử sửa đổi

Photo : YONHAP News

Dự thảo Luật bầu cử sửa đổi, do đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành và 4 đảng đối lập nhỏ nhất trí, đã được thông qua trong phiên họp toàn thể Quốc hội ngày 27/12, bất chấp sự phản đối quyết liệt của đảng Hàn Quốc tự do. Luật bầu cử sửa đổi sẽ được áp dụng từ Tổng tuyển cử tháng 4 năm sau.Phiên họp toàn thể ngày 27/12 đã bắt đầu muộn hơn dự kiến do các nghị sĩ đảng Hàn Quốc tự do "chiếm cứ" ghế ngồi dành cho các nghị sĩ. Các nghị sĩ đảng này còn ngăn Chủ tịch Quốc hội Moon Hee-sang vào phòng họp, và "đấu khẩu" quyết liệt với đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành.Sau hơn một tiếng giằng co, cuối cùng Chủ tịch Moon Hee-sang đã ra lệnh "duy trì trật tự". Điều 145 Luật Quốc hội quy định trong trường hợp các nghị sĩ gây rối trật tự phòng họp Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội hoặc Chủ tịch Ủy ban thường trực Quốc hội có thể cảnh cáo và yêu cầu những nghị sĩ đó rời khỏi phòng họp.Các nghị sĩ đảng Hàn Quốc tự do vẫn tiếp tục chen lấn, xô đẩy, ngăn cản thông qua dự luật. Nhưng rốt cuộc, dự thảo Luật bầu cử sửa đổi đã được thông qua chiều cùng ngày, 6 phút sau khi phiên họp toàn thể bắt đầu, với 156 nghị sĩ tán thành, 10 nghị sĩ phản đối, 1 người bỏ phiếu trống.Do dự thảo Luật bầu cử sửa đổi đã được thông qua, phiên bản điều chỉnh của cơ chế bầu cử hỗn hợp nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng (mixed member proportional) sẽ được áp dụng từ năm sau. Cụ thể, số nghị sĩ đại diện khu vực là 253, số nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng vẫn là 47. Trong 47 nghị sĩ đó, chỉ có 30 nghị sĩ được phân bổ theo tỷ lệ phiếu bầu của cử tri với đảng, thay vì phản ánh đủ 100% như "phiên bản gốc" của cơ chế này. Ngoài ra, độ tuổi bầu cử sẽ được giảm từ 19 xuống 18 tuổi.Phiên tranh luận không giới hạn (tức sử dụng quyền “filibuster”, quyền cản trở thông qua một đạo luật tại Quốc hội) đối với dự luật thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng đã kéo dài hơn 26 tiếng và kết thúc đêm 28/12, thời điểm khép lại khóa họp Quốc hội bất thường.Trong ngày 30/12, đảng Dân chủ đồng hành sẽ tổ chức khóa họp bất thường mới để tiến hành biểu quyết dự luật này. Tương tự như dự thảo Luật bầu cử sửa đổi, dự kiến đảng Hàn Quốc tự do sẽ tiếp tục tìm mọi cách để phản đối thông qua dự luật này.