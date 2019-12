Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng gửi thông điệp cảnh cáo Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Mỹ Robert O'Brien đã gửi thông điệp cảnh cáo tới Bắc Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng gia tăng khi nước này triệu tập cuộc họp toàn thể của Ủy ban trung ương đảng Lao động cuối tuần qua, sau khi đề cập tới "món quà Giáng sinh".Trả lời phỏng vấn đài ABC (Mỹ), Cố vấn O'Brien nhấn mạnh Washington sẽ rất thất vọng, và sẽ khiến Bình Nhưỡng cảm nhận được sự thất vọng đó, nếu miền Bắc thực hiện một động thái uy hiếp như phóng tên lửa đạn đạo tầm xa.Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng cũng khẳng định Mỹ có rất nhiều "biện pháp" để đối phó với Bắc Triều Tiên.Theo ông O'Brien, có hai con đường phía trước để Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un lựa chọn. Một là bị cách ly khỏi cộng đồng quốc tế trong vòng vây cấm vận. Hai là cùng Hàn Quốc đồng hành trên con đường hướng tới một quốc gia thịnh vượng.Cố vấn O'Brien còn nhấn mạnh Mỹ là cường quốc quân sự hàng đầu thế giới, và sở hữu năng lực kinh tế hết sức vững mạnh, nên có thể gây áp lực to lớn tới miền Bắc.Những phát biểu trên của Cố vấn O'Brien được phân tích là để cảnh cáo khả năng Bắc Triều Tiên tái diễn khiêu khích, hối thúc miền Bắc quay trở lại bàn đàm phán, trong bối cảnh nước này đề cập tới "món quà Giáng sinh" khiến tình hình căng thẳng leo thang.Đây cũng là những phát biểu cứng rắn nhất về miền Bắc của ông O'Brien kể từ khi nhậm chức Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng. Theo đó, tình hình căng thẳng khó có thể lắng xuống trong thời gian tới.