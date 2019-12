Bắc Triều Tiên tổ chức Hội nghị toàn thể Ủy ban trung ương đảng Lao động hai ngày liên tiếp

Photo : YONHAP News

Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, ngày 30/12 đưa tin Hội nghị toàn thể Ủy ban trung ương đảng Lao động, cơ quan ra quyết định tối cao trong chính quyền miền Bắc, đã bước sang ngày thứ hai.Bắc Triều Tiên đã triệu tập cuộc họp vào thứ Bảy tuần trước và họp trong hai ngày liên tiếp, khi chỉ còn ít ngày nữa là bước sang năm mới 2020. Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp ngày thứ hai, trực tiếp báo cáo về toàn bộ công tác điều hành quốc gia.Truyền thông miền Bắc cho biết ông Kim Jong-un đã đề cập tới việc thực hiện các biện pháp "tấn công tích cực" nhằm đảm bảo tuyệt đối quyền tự chủ và an toàn quốc gia, phù hợp với yêu cầu từ tình hình hiện nay. Ngoài ra, nhà lãnh đạo miền Bắc còn đề cập tới lĩnh vực đối ngoại, hậu cầu, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang.Báo Lao động cho biết hội nghị vẫn đang tiếp diễn, có khả năng sẽ kéo dài sang ngày thứ ba.Trong ngày họp đầu tiên, miền Bắc nêu lý do triệu tập hội nghị là do thay đổi trong tình hình đối nội, đối ngoại; và tuyên bố sẽ đề ra đường lối mới nhằm củng cố vị thế chiến lược và sức mạnh quốc gia. Giới chuyên gia nhận định có thể miền Bắc sẽ công bố đường lối cứng rắn đối với Mỹ.Hội nghị toàn thể Ủy ban trung ương đảng Lao động gần đây nhất là vào tháng 4 năm nay. Kể từ khi lên nắm quyền, đây là lần đầu tiên Chủ tịch Kim Jong-un tổ chức hai Hội nghị toàn thể Ủy ban trung ương đảng trong một năm. Đặc biệt, nước này tổ chức cuộc họp hơn hai ngày, trong đó có sự tham gia của cả Chủ tịch Đảng ủy cấp huyện, thành là rất hiếm thấy.Dự kiến Bắc Triều Tiên sẽ ra quyết định về phương hướng, đường lối đối nội, đối ngoại trong cuộc họp này, để công bố trong bài phát biểu mừng năm mới của Chủ tịch Kim Jong-un ngày 1/1/2020.