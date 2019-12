156 tàu cá Bắc Triều Tiên bị đắm ở bờ biển Nhật Bản được phát hiện trong năm 2019

Photo : YONHAP News

Báo Yomiuri của Nhật Bản ngày 29/12 cho biết trong năm nay, có tới 156 tàu gỗ phỏng đoán của Bắc Triều Tiên bị đắm được phát hiện ở bờ biển và đảo phía Tây Nhật Bản, vùng biển phía Đông.Số vụ chìm tàu của miền Bắc được phát hiện lần này cao thứ hai, sau kỷ lục 225 vụ vào năm ngoái. Số vụ chìm tàu của Bắc Triều Tiên tại vùng biển trên đã tăng liên tục trong những năm qua, kể từ khi phát hiện 45 vụ trong năm 2015.Báo Yomiuri đề cập trường hợp gần đây nhất là phát hiện 7 xác chết đã phân hủy trên đầu của một con tàu, phỏng đoán là tàu gỗ miền Bắc, ngày 27/12 vừa qua tại bờ biển đảo Sato, phía Tây tỉnh Niigata.Những tàu, thuyền của Bắc Triều Tiên trôi dạt trên biển Nhật Bản được cho là đã bị đắm trong khi đang tiến hành đánh bắt ở bãi đánh bắt Daehwatoe, trung tâm biển Đông giữa bán đảo Hàn Quốc với Nhật Bản. Đây là vùng biển nông, độ sâu thấp nhất là 236m, nơi giao nhau giữa dòng hải lưu nóng và lạnh nên rất giàu nguồn tài nguyên hải sản như mực, cá thu đao, cá hồi.Mặc dù phần lớn bãi đánh bắt cá Daehwatoe thuộc Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản, nhưng vì bãi đánh bắt này do Seoul và Tokyo quản lý chung nên tàu thuyền của Hàn Quốc vẫn được phép hoạt động đánh bắt ở khu vực này. Tuy nhiên, tàu miền Bắc đánh bắt tại đây được xem là hoạt động trái phép, nên tàu kiểm soát đã được tăng cường ở khu vực này để ngăn chặn tàu Bắc Triều Tiên xâm nhập.Chính phủ Nhật Bản phân tích từ sau khi Hội đồng bảo an Liên hợp quốc tăng cường cấm vận với Bắc Triều Tiên năm 2017, để đảm bảo nguồn hải sản, ngày càng nhiều tàu cá của miền Bắc đánh bắt trái phép tại Daehwatoe.Trả lời phỏng vấn của báo Yomiuri, Giáo sư thỉnh giảng hệ Cao học trường Đại học Daejin Kim Hyung-seok nhận định do tình hình kinh tế khó khăn, ngành ngư nghiệp ở miền Bắc được Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un khuyến khích, vì không tốn nhiều chi phí canh tác như ngành nông nghiệp. Do đó, hoạt động đánh bắt cá của Bắc Triều Tiên trong thời gian tới sẽ tiếp tục được đẩy mạnh.