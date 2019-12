Seoul và khu vực lân cận thủ đô phải giảm 10% rác thải sinh hoạt từ năm sau

Photo : YONHAP News

Bắt đầu từ năm sau, thành phố Seoul, thành phố Incheon và tỉnh Gyeonggi sẽ phải cắt giảm hơn 10% lượng rác thải sinh hoạt. Chính phủ sẽ áp dụng chế độ hạn mức rác sinh hoạt với ba địa phương này từ năm 2020.Hạn mức rác thải sinh hoạt trong năm tới của ba địa phương này là bằng 90% so với lượng rác sinh hoạt chôn lấp năm ngoái. Cụ thể, thành phố Seoul sẽ phải cắt giảm 30.000 tấn, tỉnh Gyeonggi 36.000 tấn, thành phố Incheon 10.000 tấn.Địa phương nào vượt hạn mức quy định sẽ phải nộp gấp đôi phí chôn lấp rác thải đối với lượng rác vượt mức quy định, và bị dừng nhận rác thải trong năm ngày. Những thành phố, quận, huyện không có cơ sở đốt rác thải đang lo ngại về nguy cơ xảy ra hỗn loạn, lượng rác thải dồn ứ trong nhiều ngày.Để ngăn chặn rủi ro này, mỗi thành phố, huyện, quận thuộc ba địa phương trên đang lập đối sách, tích cực kêu gọi các hộ gia đình giảm lượng rác thải sinh hoạt.Bãi chôn lấp ở quận Seo, thành phố Incheon đã hoạt động từ tháng 9 năm ngoái, dự kiến sẽ dừng hoạt động vào tháng 8 năm 2025. Tuy nhiên, trong vài năm qua, do lượng rác thải liên tục gia tăng nên thời gian đóng cửa bãi chôn lấp này đã được điều chỉnh sớm hơn kế hoạch 9 tháng.Lượng rác thải sinh hoạt tăng được phân tích là do rác bao bì đóng gói tăng, chủ yếu do người dân tăng mua sắm trực tuyến, văn hóa giao hàng tận nhà phát triển, và sự gia tăng số hộ gia đình một thành viên.