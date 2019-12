4,3 triệu khách Hàn Quốc tới Việt Nam trong năm 2019

Photo : YONHAP News

Trong năm nay, lượng khách du lịch nước ngoài tới Việt Nam đạt mức cao kỷ lục, trong đó, khách du lịch Hàn Quốc chiếm gần 4,3 triệu người.Thông tấn xã Việt Nam và trang tin trực tuyến VnExpress ngày 30/12 dẫn tài liệu của Tổng cục thống kê nước này, cho biết trong năm 2019, đã có 18 triệu khách du lịch nước ngoài tới Việt Nam, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách du lịch châu Á đạt 14,3 triệu người (79,9%), tăng 19,1% so với năm trước. Khách Trung Quốc chiếm nhiều nhất là 5,8 triệu người, sau đó tới khách Hàn Quốc 4,3 triệu người.Năm 2015, lượng khách du lịch Hàn Quốc tới Việt Nam đạt 1.152.000 người, lần đầu vượt ngưỡng 1 triệu người, sau đó tăng lên 2.415.000 người trong năm 2017 và 3.435.000 người trong năm ngoái, mỗi năm tăng trưởng ở ngưỡng 30 đến 50%.Sau Hàn Quốc là khách Nhật Bản 950.000 người, Đài Loan 920.000 người. Khách Thái Lan dù chỉ đạt khoảng 500.000 người nhưng đã tăng 45,9% so với một năm trước. Khách du lịch châu Âu đạt 2,1 triệu người, tăng 6,4% so với năm 2018.Theo xếp hạng năng lực cạnh tranh du lịch quốc gia của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), Việt Nam đứng thứ 63 trên tổng 140 nước toàn thế giới, tăng 4 bậc so với năm ngoái. Quốc gia Đông Nam Á này đang đặt mục tiêu thu hút 20,5 triệu khách du lịch quốc tế trong năm 2020.