Khách du lịch người Nhật đến Hàn Quốc nhiều hơn khách người Hàn tới Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Do ảnh hưởng từ làn sóng tẩy chay Nhật Bản tại Hàn Quốc, liên quan tới biện pháp siết chặt xuất khẩu của Tokyo sang Seoul, lượng khách du lịch người Nhật đến "xứ sở kimchi" đã vượt qua lượng khách du lịch người Hàn tới "xứ sở hoa anh đào".Cơ quan du lịch Hàn Quốc và Tổng cục Du lịch quốc gia Nhật Bản (JNTO) ngày 29/12 cho biết lượng khách du lịch người Nhật tới Hàn Quốc trong tháng 8 năm nay là 329.652 người, nhiều hơn lượng khách du lịch người Hàn tới Nhật Bản cùng kỳ là 308.730 người.Kể từ tháng 6 năm 2014, đây là lần đầu tiên lượng khách du lịch người Nhật tới Hàn Quốc vượt xa lượng khách du lịch người Hàn tới Nhật Bản. Xu hướng này đã kéo dài từ tháng 8 vừa qua tới nay.Lượng khách du lịch người Nhật tới Hàn Quốc và lượng khách người Hàn tới Nhật Bản trong tháng 9 lần lượt là 251.119 người và 201.200 người; tháng 10 là 248.541 người và 197.300 người; tháng 11 là 258.522 người và 205.000 người.Giới kinh doanh du lịch phân tích nguyên nhân khiến khách du lịch người Hàn đến "xứ sở hoa anh đào" giảm mạnh là do làn sóng tẩy chay Nhật Bản liên quan tới biện pháp siết chặt xuất khẩu ba mặt hàng công nghệ cao của Tokyo sang Seoul. Hơn nữa, tháng 8 cũng là thời điểm Nhật Bản loại Hàn Quốc khỏi "Danh sách Trắng" được hưởng ưu đãi xuất khẩu.Đặc biệt, lượng khách du lịch Hàn Quốc tới Nhật Bản tháng 8 giảm 48%, tháng 9 giảm 58,1%, tháng 10 giảm 65,5%, và tháng 11 giảm 65,1%. Ngoài ra, lương khách du lịch người Nhật tới Hàn Quốc cũng giảm lần lượt 14,4% và 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái.Trong bối cảnh này, giới kinh doanh du lịch nhận định cần phải có chiến lược kinh doanh tích cực về du lịch Nhật Bản.