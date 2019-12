Sản xuất, tiêu dùng và đầu tư tăng trở lại trong tháng 11

Photo : YONHAP News

Trong tháng trước, các chỉ số quan trọng trong hoạt động công nghiệp là sản xuất, tiêu dùng và đầu tư đều tăng.Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 30/12 công bố báo cáo "Xu hướng hoạt động công nghiệp tháng 11". Tháng trước, chỉ số sản xuất công nghiệp đã tăng 0,4% so với tháng 10.Trong đó, lĩnh vực bán buôn, bán lẻ tăng 3% nhờ doanh thu các mặt hàng mỹ phẩm, quần áo tăng. Lĩnh vực bảo hiểm, tài chính tăng 2,1% do sự gia tăng các khoản vay ngân hàng.Ở lĩnh vực chế tạo và khai thác khoáng sản, sản xuất ô tô và gia công kim loại giảm, nhưng sản xuất chíp bán dẫn lại tăng 9,3%.Doanh thu bán lẻ, một chỉ số phản ánh xu hướng tiêu dùng, tăng 3% so với một tháng trước nhờ doanh thu các hàng hóa lâu bền như ô tô tăng 3,4%, hàng hóa ít bền như quần áo mùa đông tăng 5,6%. Điều này được phân tích là nhờ hiệu quả của nhiều sự kiện giảm giá quy mô lớn, trong đó có "Korea Sale FESTA".Trong tháng trước, đầu tư trang thiết bị tăng 1,1%, chủ yếu do tăng đầu tư các phương tiện vận tải, trong đó có máy bay.Như vậy là cả ba chỉ số về sản xuất, tiêu dùng và đầu tư, sau khi đồng loạt giảm trong tháng 10, đã chuyển sang xu hướng tăng trong tháng 11.Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, chỉ số tổng hợp đánh giá tình trạng và xu hướng hiện tại của nền kinh tế, giảm 0,1 điểm. Sau khi giữ nguyên trong tháng 9, chỉ số này đã giảm liên tiếp trong tháng 10 và 11. Ngược lại, chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần tăng 0,4 điểm.Cục thống kê quốc gia đánh giá xu hướng hồi phục toàn ngành công nghiệp vẫn còn yếu. Tuy nhiên, việc chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần tăng ba tháng liên tiếp là một tín hiệu tích cực về tình hình kinh tế trong thời gian tới.