Hàn Quốc đặc xá hơn 5.000 người trong ngày cuối cùng năm 2019

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định tiến hành đặc xá, giảm án, khôi phục quyền lợi cho 5.174 người trong ngày 31/12.Trong đó, phạm nhân mắc các tội hình sự thông thường chiếm nhiều nhất với hơn 2.900 người. Sau đó là hơn 1.800 phạm nhân từ chối nhập ngũ vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo, hơn 260 người vi phạm Luật bầu cử, và những phạm nhân thuộc diện được xem xét đặc biệt như người mắc bệnh nặng, người cao tuổi, phụ nữ có con nhỏ.Các đối tượng được hưởng ân xá lần này còn có một số chính trị gia, như cựu Tỉnh trưởng Gangwon Lee Kwang-jae và cựu nghị sĩ Gong Sung-jin của đảng Đại dân tộc. Bộ Tư pháp cho biết đã quyết định khôi phục quyền lợi cho cựu tỉnh trưởng Gangwon. Ông này bị hạn chế quyền làm việc cho cơ quan Nhà nước trong thời gian dài do từng vi phạm Luật quỹ chính trị.Cựu Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động dân chủ Han Sang-gyun và cựu Giám đốc Sở Giáo dục thành phố Seoul Kwak No-hyun cũng nằm trong danh sách đặc xá.Trước đó, ông Han từng bị tuyên án ba năm tù giam vì tội chỉ đạo, kích động biểu tình trái phép. Ông này đã được phóng thích sớm vào năm ngoái sau khi thụ án 2 năm 6 tháng, nhưng giới lao động vẫn yêu cầu Chính phủ ra quyết định đặc xá chính thức với ông Han.Cựu Thủ tướng Han Myeong-sook và cựu nghị sĩ đảng Tiến bô bộ hợp nhất Lee Seok-gi không có tên trong danh sách đặc xá lần này. Cựu Tổng thống Park Geun-hye vẫn chưa có mức án cuối cùng, nên không được đưa vào đối tượng xem xét ân xá.Chính phủ cũng tiến hành ân xá bổ sung đối với 18 phạm nhân có liên quan tới những mâu thuẫn xã hội, như biểu tình về thảm họa chìm tàu Sewol.Ngoài ra, Chính phủ cũng tiến hành giảm án phạt hành chính bằng lái xe. Theo đó, sẽ có khoảng hơn 1.709.000 người được xóa điểm phạt, hoặc được khôi phục bằng lái. Những người phạm tội do hành vi uống rượu lái xe, gây tai nạn rồi bỏ trốn, không được bao gồm trong danh sách giảm án. 2.600 ngư dân sẽ được Chính phủ giảm mức phạt hành chính liên quan tới giấy phép đánh cá.Đây là đợt ân xá thứ ba của Tổng thống Moon Jae-in, sau đợt đầu tiên vào cuối năm 2017, năm đầu tiên nhậm chức, và đợt tháng 2 năm nay.