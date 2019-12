Những thay đổi lớn về chế độ của Hàn Quốc trong năm 2020

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 30/12 đã phát hành cuốn sách "Những thay đổi từ năm 2020", trong đó giới thiệu 292 chế độ của 27 ban ngành Chính phủ và quy định pháp luật sẽ thay đổi kể từ năm sau.Từ ngày 1/1 năm sau, lương tối thiểu theo giờ sẽ là 8.590 won (7,4 USD), tăng 2,9% so với năm nay. Sau mức tăng 16,4% năm 2018 và 10,9% năm 2019, Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in đã điều chỉnh lại tốc độ tăng lương tối thiểu. Mức lương mới sẽ áp dụng với mọi hình thức lao động, không phân biệt quốc tịch Hàn Quốc hay người lao động nước ngoài.Chính phủ sẽ vẫn tiếp tục hỗ trợ Quỹ ổn định việc làm, nhằm giảm gánh nặng nhân công cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ do tăng lương tối thiểu. Tuy nhiên, vì mức tăng lương tối thiểu năm sau thấp nên quy mô hỗ trợ cũng sẽ được điều chỉnh giảm bớt. Đối với các cơ sở kinh doanh tuyển dụng dưới 30 lao động có mức lương tháng dưới 2.150.000 won (1.860 USD), mức hỗ trợ sẽ giảm từ 130.000 won (112 USD)/tháng xuống 90.000 won (78 USD)/tháng. Đối với cơ sở kinh doanh dưới 5 lao động, mức hỗ trợ sẽ giảm từ 150.000 won (130 USD)/tháng xuống 110.000 won (95 USD)/tháng.Từ năm sau, Chính phủ sẽ chi trả trợ cấp trẻ em 100.000 won (86 USD)/tháng cho trẻ nhỏ dưới 7 tuổi (từ 0 đến 83 tháng), thay vì dưới 6 tuổi như hiện hành. Tổng số trẻ em được nhận trợ cấp sẽ tăng từ 2.470.000 lên 2.630.000 trẻ.Điều kiện được hưởng lương hưu cơ bản, tối đa 300.000 won (260 USD), sẽ thay đổi từ người trên 65 tuổi thuộc nhóm 20% thu nhập thấp nhất thành nhóm 40% thu nhập thấp nhất. Mức lương hưu cơ bản được nâng từ 250.000 won (216 USD) lên 300.000 won (260 USD). Tổng số người được hưởng lương hưu cơ bản sẽ tăng từ 1.560.000 lên 3.250.000 người.Trong năm sau, Chính phủ sẽ hỗ trợ 740.000 việc làm dành cho người cao tuổi, tăng thêm 100.000 việc làm so với năm nay. Những doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp tầm trung, nếu tiếp tục tuyển dụng lao động đã qua tuổi nghỉ hưu, sẽ được hỗ trợ 900.000 won (778 USD) một người một quý trong vòng hai năm.Chế độ giáo dục miễn phí bậc trung học phổ thông, đang áp dụng cho học sinh lớp 12, sẽ được mở rộng áp dụng với học sinh lớp 11 từ năm sau. Mỗi em học sinh sẽ có thể được giảm khoảng 1.580.000 won (1.366 USD) tiền học phí, đóng góp chi phí điều hành trường học, tiền sách giáo khoa trong một năm.Từ năm sau, chế độ tuần làm việc tối đa 52 tiếng sẽ được mở rộng áp dụng với các doanh nghiệp vừa và nhỏ có từ 50 đến 299 nhân viên, với thời gian hướng dẫn thực hiện là một năm.Trong nửa đầu năm 2019, nếu người dân thay thế xe ô tô chạy bằng dầu diesel trên 10 năm sử dụng sẽ có thể được giảm 70% thuế tiêu thụ đặc biệt, tối đa là 1 triệu won (864 USD).