Xuất khẩu Hàn Quốc giảm hơn 10% trong năm 2019

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên hôm thứ Năm (1/1) cho biết xuất khẩu của Hàn Quốc trong năm ngoái đạt 542,4 tỷ USD, giảm 10,3% so với năm 2018.Đây là lần đầu tiên sau 10 năm xuất khẩu của Hàn Quốc giảm hai chữ số, kể từ khi giảm 13,9% vào năm khủng hoảng tài chính toàn cầu 2009. Bộ Công nghiệp ước tính xuất khẩu giảm 10,7 tỷ USD do chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, 32,8 tỷ USD do xuất khẩu chíp bán dẫn trì trệ, và 13,4 tỷ USD do giá dầu giảm.Mặc dù tổng kim ngạch xuất khẩu giảm, song lượng xuất khẩu lại tăng 0,3%. Đặc biệt, lượng xuất khẩu ô tô tăng 5,3%, giúp xuất khẩu ngành ô tô tăng trưởng trở lại. Xuất khẩu các mặt hàng y sinh học, pin sạc, thực phẩm nông nghiệp và thủy sản cũng cho thấy chiều hướng tốt.Xuất khẩu sang các thị trường phương Nam mới là Đông Nam Á đạt mức cao nhất từ trước đến nay, chiếm tỷ trọng 20% tổng kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu sang các nước phương Bắc mới, trong đó có Nga, cũng tăng hai chữ số trong ba năm liên tiếp.Kim ngạch nhập khẩu đạt 503,23 tỷ USD, giảm 6% so với một năm trước. Như vậy, bất chấp những điều kiện khó khăn trong và ngoài nước, quy mô thương mại của Hàn Quốc vẫn vượt mốc 1.000 tỷ USD ba năm liên tiếp.Thặng dư thương mại đạt 39,19 tỷ won, duy trì xu hướng thặng dư 11 năm liên tiếp. Xuất khẩu tháng 12 vừa qua giảm 5,2% so với cùng kỳ năm 2018, giảm 13 tháng liên tiếp kể từ tháng 12 năm 2018.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên đặt triển vọng xuất khẩu năm nay là khoảng 560 tỷ USD, tăng 3% so với năm ngoái.