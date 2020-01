BTS tham gia sự kiện đêm giao thừa lớn nhất nước Mỹ

Photo : YONHAP News

Nhóm nhạc K-pop nổi tiếng nhất thế giới Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã biểu diễn trực tiếp trên sân khấu sự kiện đặc biệt đêm giao thừa, chào năm mới tại Manhattan, New York, Mỹ.BTS đã trình diễn hai ca khúc đình đám, trong đó có “Bài thơ dành cho những điều nhỏ bé” (Boy with luv), trong vòng 8 phút tại sân khấu đại nhạc hội chào năm mới “New Year's Rockin' Eve 2020" do đài ABC (Mỹ) tổ chức tại Manhattan, trung tâm của văn hóa thế giới, đêm 31/12 (giờ địa phương).Quảng trường Thời đại (Times Square) được lấp đầy bởi những tiếng reo hò cổ vũ cho màn biểu diễn đỉnh cao của nhóm nhạc K-pop nổi tiếng nhất thế giới. Người hâm mộ không phân biệt màu da, chủng tộc, độ tuổi, giới tính còn hát theo BTS bằng tiếng Hàn.Đại nhạc hội "New Year's Rockin' Eve" là chương trình truyền hình trực tiếp đêm giao thừa thường niên lớn nhất nước Mỹ, được tổ chức tại các điểm cầu tiêu biểu là Quảng trường Thời đại (New York), Los Angeles, New Orleans và Miami, thu hút hàng chục triệu người xem.Đây là lần thứ hai 7 chàng trai nhóm BTS trình diễn tại sân khấu chào năm mới ở Quảng trường Thời đại, sau lần tham gia ghi hình ở sự kiện năm 2017. Đây cũng là lần đầu tiên một nghệ sĩ Hàn Quốc được hai lần tham gia sự kiện "New Year's Rockin' Eve".Sau đó, BTS và các ca sĩ khách mời khác cùng nhau đếm ngược đón năm mới 2020.