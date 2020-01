Liên hợp quốc lo ngại sâu sắc về khả năng miền Bắc nối lại thử nghiệm hạt nhân, tên lửa

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn TASS (Nga) ngày 1/1 (giờ địa phương) dẫn lời người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres lo ngại sâu sắc về việc Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un để ngỏ khả năng sẽ nối lại các hoạt động thử nghiệm hạt nhân, tên lửa.Trong một tuyên bố đăng trên trang chủ Liên hợp quốc cùng ngày, phát ngôn viên Stephane Dujarric cho biết Tổng thư ký Guterres hy vọng Bình Nhưỡng sẽ không tái diễn các hoạt động thử nghiệm hạt nhân, tên lửa, tuân thủ đúng nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Ông Dujarric nhấn mạnh không phổ biến hạt nhân là một "trụ cột" cơ bản của an ninh hạt nhân thế giới, và nhất định phải được đảm bảo.Trước đó, phát biểu tại Hội nghị toàn thể Ủy ban trung ương đảng Lao động miền Bắc cuối năm 2019, Chủ tịch Kim Jong-un tuyên bố sẽ có "hành động thực tế gây sốc" cho Mỹ, dự báo sắp sửa khiêu khích "vũ khí chiến lược mới".Lập trường trên của Liên hợp quốc được phân tích là nhằm nhắc lại nghị quyết cấm vận miền Bắc của Hội đồng bảo an, hối thúc Bắc Triều Tiên dừng khiêu khích.