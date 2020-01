Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul ngày 2/1 cho biết đã bắt đầu triển khai loại hình "bảo hiểm an toàn công dân" từ ngày 1/1/2020. Thành phố đã ký hợp đồng với Công ty bảo hiểm tài sản và tai nạn hợp tác xã nông nghiệp Nonghyup, với nội dung chi trả tối đa 10 triệu won (8.634 USD) cho người dân bị thiệt hại do thiên tai, sự cố, hỏa hoạn, sập công trình.Không chỉ công dân có chứng minh thư đăng ký tại thành phố Seoul, mà cả người nước ngoài cũng tự động được gia nhập loại hình bảo hiểm này.5 hạng mục được bồi thường thiệt hại là tử vong do thiên tai, trong đó có cả các bệnh do nắng nóng; gặp tai nạn cháy nổ, sập công trình; tai nạn khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng; bị cướp giật; và tai nạn giao thông trong khu vực gần trường học (School Zone).Khi bị thiệt hại do một trong các sự cố thuộc 5 hạng mục trên, người dân hoặc người đại diện pháp luật chỉ cần nộp đơn đề nghị thanh toán bảo hiểm cùng các hồ sơ liên quan lên công ty bảo hiểm. Người dân có thể tham khảo hướng dẫn về quy trình cụ thể qua tổng đài chăm sóc khách hàng của Công ty bảo hiểm tài sản và tai nạn hợp tác xã nông nghiệp Nonghyup.