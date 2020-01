Trong nước 46% người dân hài lòng với cuộc sống hiện tại

Theo kết quả khảo sát đầu năm mới do Công ty khảo sát ý kiến và nghiên cứu thị trường Hankook (Hankook Research) tiến hành theo sự ủy thác của Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS), tỷ lệ người dân "rất hài lòng" về cuộc sống hiện tại là 10,4%, tỷ lệ "hài lòng" là 36,2%. Tỷ lệ "không hài lòng" và "hoàn toàn không hài lòng" lần lượt chiếm 11,4% và 4,2%. 37,7% người tham gia khảo sát trả lời "bình thường".



Đối với mức độ hài lòng về cuộc sống của người dân 10 năm tới so với hiện tại, 48,8% trả lời tích cực, 20,2% trả lời tiêu cực, 28,6% nhận định không có sự thay đổi, và 2,3% trả lời không biết, hoặc không trả lời.



Nhận định về sự thay đổi của đất nước 10 năm tới, 32,9% cho rằng sẽ "tốt hơn", 32,8% cho rằng "không cải thiện" và 32,4% dự báo "không có sự khác biệt".



Ngoài ra, để lựa chọn một giá trị cốt lõi cần thiết cho xã hội Hàn Quốc trong năm 2020, 20,2% lựa chọn yếu tố "công bằng", chiếm tỷ lệ nhiều nhất; tiếp đó là an toàn (14,7%), bình đẳng (11,5%), hòa bình (11,4%), công lý (11,3%), hội nhập (9,8%), đổi mới (9,4%), tự do (9,3%), không biết và không trả lời (2,4%).



Bài toán xã hội cần ưu tiên giải quyết trong năm nay gồm tăng trưởng kinh tế như tạo việc làm (31,9%), cải cách chính trị (21,3%), đối phó với tỷ lệ sinh thấp và già hóa dân số (12%), thu hẹp bất cân bằng thu nhập (11,9%), giải tỏa mâu thuẫn tư tưởng (7,6%), cải thiện quan hệ liên Triều (5,7%), bảo vệ môi trường (5,2%), và giảm phân biệt giới tính (1,9%).



Tiếp đó, 22,2% người được hỏi "tin tưởng" về xã hội Hàn Quốc, trong khi 36,1% bày tỏ "không tin tưởng" và 41% trả lời "bình thường".



Mức độ tin cậy đối với cả 7 cơ quan Nhà nước, xã hội thuộc đối tượng khảo sát đều không đạt mức bình thường là 5 điểm. Trong đó, Phủ Tổng thống đạt 4,6 điểm, các cơ quan hành chính của Chính phủ 4,4 điểm, Cảnh sát 4,2 điểm, Tòa án 3,8 điểm, Viện Kiểm sát 3,7 điểm, cơ quan ngôn luận 3,1 điểm và Quốc hội 2,7 điểm.



Đặc biệt, những người có tư tưởng tiến bộ nhận định tin tưởng Phủ Tổng thống nhất, và không tin tưởng Viện Kiểm sát nhất. Ngược lại, bộ phận theo tư tưởng bảo thủ lại chọn Viện Kiểm sát là nơi đáng tin cậy nhất, còn Phủ Tổng thống có độ tin cậy xếp thứ 4 trên 7 đối tượng khảo sát.



Đợt khảo sát lần này được tiến hành từ ngày 23-24/12 với 1.000 nam nữ 19 tuổi trở lên trên toàn quốc, bằng hình thức phỏng vấn điện thoại ngẫu nhiên. Tỷ lệ trả lời đạt 12,2% (1.000 người hoàn tất trả lời khảo sát trong số 7.224 người được gọi điện phỏng vấn). Độ tin cậy 95%, sai số trong phạm vi 3,1%.