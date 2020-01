BTS lọt Top 10 nghệ sĩ thay đổi âm nhạc thập niên 2010 do CNN bình chọn

Photo : YONHAP News

Đài CNN (Mỹ) đã bình chọn nhóm nhạc K-pop nổi tiếng thế giới "Đoàn thiếu niên chống đạn" (BTS) là một trong 10 nghệ sĩ thay đổi âm nhạc thập niên 2010. Đây là những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ, góp phần thay đổi ngành công nghiệp âm nhạc bằng các sản phẩm độc đáo và cách thể hiện bản thân ấn tượng.Danh sách Top 10 nghệ sĩ thay đổi âm nhạc thập kỷ qua gồm Beyonce, Kendrick Lamar, Frank Ocean, Lady Gaga, Drake, Metro Boomin, Taylor Swift, Solange, BTS và Kanye West .CNN đánh giá 7 chàng trai BTS đã giúp phổ biến âm nhạc K-pop ở nước Mỹ, đưa K-pop trở thành trào lưu thế giới. Do âm nhạc của BTS mới nổi lên vào những năm cuối thập niên 2010, nên có thể kỳ vọng K-pop sẽ lan rộng hơn nữa trong thập niên 2020 tại Mỹ.CNN nhấn mạnh cho dù bạn hoàn toàn chưa nghe qua âm nhạc của BTS, hay là người ủng hộ họ nhiệt tình, đều không thể phủ nhận sức ảnh hưởng mạnh mẽ của BTS.“Love Yourself: Tear" phát hành năm 2018 của BTS là album nhạc Hàn đầu tiên đứng đầu Bảng xếp hạng Billboard 200. Thậm chí, sau đó BTS còn ba lần thống trị Bảng xếp hạng Billboard 200 trong vòng một năm, và bán ra hàng triệu album trên thế giới.Đài CNN cũng đề cập tới những thành công trước đó của các nghệ sĩ K-pop từng lọt vào Bảng xếp hạng Billboard như Wonder Girls với ca khúc Nobody (năm 2009) và Gangnam Style của Psy (năm 2012). Theo CNN, K-pop luôn được yêu thích tại châu Á, khó có thể cạnh tranh tại thị trường Mỹ, nhưng BTS đã thực sự áp đảo nhiều ngôi sao Hàn Quốc và thế giới.