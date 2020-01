Dự báo một năm mới bùng nổ của K-pop

Trong năm mới 2020, dự kiến các nghệ sĩ K-pop sẽ tiếp tục chiếm lĩnh thị trường âm nhạc thế giới. Nhóm nhạc thần tượng "Đoàn thiếu niên chống đạn" (BTS) vẫn dẫn đầu các hoạt động sôi nổi trong vị thế ngôi sao hàng đầu, các nhóm nhạc mới nổi cũng tăng tốc tiến ra thị trường nước ngoài.Một trong những mối quan tâm hàng đầu năm nay chính là màn trở lại của nhóm nhạc K-pop nổi tiếng nhất thế giới BTS, sau album “Map of the Soul: Persona” (Bản đồ tâm hồn: Bản ngã) ra mắt hồi tháng 4 năm ngoái. Gần đây, nhóm cho biết đang trong quá trình sản xuất album mới khiến các fan hâm mộ không khỏi phấn khích.Các nhóm nhạc thần tượng khác cũng vừa công bố hàng loạt các hoạt động bùng nổ sắp tới.Nhóm nhạc "SuperM" của Công ty giải trí SM Entertainment cũng có kế hoạch lưu diễn ở miền Tây nước Mỹ và Canada từ cuối tháng này, sau đó tiếp tục lưu diễn ở Paris (Pháp), London (Anh) trong tháng 2.Nhóm nhạc nữ thần tượng TWICE sẽ tới Tokyo (Nhật Bản) biểu diễn trong khuôn khổ tour lưu diễn thế giới "Twicelights" vào tháng 3, sau đó khép lại tour diễn tại Seoul. Trả lời báo giới gần đây, TWICE cho biết đang lên kế hoạch cho các buổi công diễn, tour lưu diễn và album mới trong năm 2020.Các cô nàng BLACKPINK cũng đang trong quá trình sản xuất album mới, với mục tiêu trở lại đầu năm nay, cùng tour diễn tại Nhật Bản trong tháng này và tháng sau.Nhóm nhạc nam Monsta X cũng có kế hoạch phát hành album chính thức đầu tiên vào tháng 2 tới tại Mỹ. Các chàng trai nhóm Seventeen dự kiến sẽ thực hiện tour lưu diễn ở Bắc Mỹ và châu Âu đầu năm mới, và tại Nhật Bản vào tháng 5.