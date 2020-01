Seoul và địa phương lân cận lần đầu thực hiện biện pháp giảm bụi nhỏ dự phòng trong năm 2020

Photo : YONHAP News

Lần đầu tiên trong năm 2020, thành phố Seoul, Incheon và tỉnh Gyeonggi đã ban lệnh thực hiện biện pháp giảm bụi nhỏ dự phòng, từ 6 giờ sáng tới 9 giờ tối ngày 3/1."Biện pháp giảm bụi nhỏ dự phòng" được áp dụng với khối Nhà nước một ngày trước khi ban lệnh triển khai biện pháp giảm bụi nhỏ khẩn cấp, khi nồng độ bụi nhỏ liên tục ở mức cao. Trong hai ngày 3 và 4/1, dự báo nồng độ bụi nhỏ ở thủ đô Seoul, thành phố Incheon và tỉnh Gyeonggi sẽ vượt ngưỡng 50 µg/m³.Theo lệnh trên, các cơ sở kinh doanh do cơ quan Nhà nước quản lý ở Seoul và hai địa phương lân cận thủ đô sẽ phải rút ngắn hoặc điều chỉnh thời gian làm việc. Các công trường xây dựng sẽ phải điều chỉnh thời gian thi công, có biện pháp ngăn ngừa bụi như che bạt. 15 cơ sở kinh doanh tư nhân đã ký kết thỏa thuận tự nguyện với Bộ Môi trường cũng sẽ tự giác triển khai các biện pháp giảm bụi nhỏ.Hiện tại, ba địa phương này đang thực hiện lưu thông ô tô theo biển chẵn-lẻ do đang trong thời gian triển khai "Chế độ cao điểm bụi nhỏ". Do có thêm lệnh thực hiện biện pháp giảm bụi nhỏ dự phòng nên xe chạy bằng dầu diesel sẽ được bổ sung vào đối tượng bị hạn chế lưu thông.Ba địa phương trên sẽ tăng cường hoạt động của các xe rửa đường, huy động máy bay mini không người lái để giám sát chặt chẽ hoạt động của các cơ sở kinh doanh như các khu công nghiệp.