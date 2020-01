Khởi tố 37 người liên quan tới vụ xô xát tại Quốc hội tháng 4 năm ngoái

Photo : YONHAP News

9 tháng sau vụ xô xát tại Quốc hội trong quá trình chỉ định thông qua nhanh các dự luật trọng điểm, Viện Kiểm sát đã khởi tố số lượng lớn những người liên quan lên Tòa án.Viện Kiểm sát khu vực Nam Seoul ngày 2/1 đã khởi tố không bắt giam 16 người thuộc đảng đối lập Hàn Quốc tự do, gồm Chủ tịch đảng Hwang Kyo-ahn và 13 nghị sĩ, trong đó có cựu Đại diện đảng tại Quốc hội Na Kyung-won, cùng hai trợ lý. Viện Kiểm sát cáo buộc những người này đã vi phạm Luật Quốc hội, cản trở người thi hành công vụ đặc biệt, gây náo loạn phòng họp Quốc hội.Ngoài ra, Viện Kiểm sát cũng khởi tố giản lược đối với 11 người khác thuộc đảng Hàn Quốc tự do, gồm 10 nghị sĩ và một trợ lý, liên quan đến những hành vi nhốt nghị sĩ Chae Yi-bae (đảng Tương lai chính nghĩa), cản trở quá trình tiếp nhận dự luật, cản trở cuộc họp của Ủy ban đặc biệt về cải cách tư pháp và Ủy ban đặc biệt về cải cách chính trị.Viện Kiểm sát cũng khởi tố không bắt giam 8 người của đảng Dân chủ đồng hành, gồm 4 nghị sĩ và 4 trợ lý, với cáo buộc "bạo hành tập thể", và khởi tố giản lược đối với nghị sĩ Park Ju-min và một trợ lý cùng cáo buộc tương tự.Khởi tố giản lược là quy trình khởi tố đơn giản hơn thông thường đối với các tội danh nhẹ, trong đó công tố viên đề nghị Tòa án thẩm định qua văn bản, không mở phiên xét xử chính thức đối với bị cáo.Viện Kiểm sát giải thích thời điểm công bố kết quả điều tra muộn là do các công tố viên mất nhiều thời gian phân tích chứng cứ do Cơ quan Cảnh sát bàn giao và xem xét các khía cạnh pháp lý.Vụ xô xát xảy ra trong quá trình Quốc hội chỉ định thông qua nhanh ba dự luật trọng điểm, trong đó có dự thảo Luật bầu cử sửa đổi và các dự luật cải cách tư pháp, hồi tháng 4 năm ngoái. Trong quá trình này, các nghị sĩ phe cầm quyền và đối lập đã tố giác lẫn nhau lên Viện Kiểm sát. Sau khi tiếp nhận các đơn tố giác, tháng 5 năm ngoái, Viện Kiểm sát đã giao cho Cơ quan Cảnh sát tiến hành điều tra vụ việc. Cảnh sát đã thu thập các video từ camera giám sát tại Quốc hội, các đoạn video do truyền thông ghi lại, và triệu tập điều tra đối với những người bị tố giác. Tới tháng 9, Cảnh sát bàn giao lại hồ sơ điều tra cho phía Viện Kiểm sát.