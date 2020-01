Hơn một nửa người dân cho rằng cuộc sống năm 2020 sẽ tương tự năm ngoái

Photo : YONHAP News

Viện Gallup, cơ quan thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc, ngày 3/1 công bố kết quả khảo sát đối với 1.500 nam nữ trưởng thành trên toàn quốc, tiến hành từ ngày 8-28/11 năm ngoái. Kết quả thăm dò có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng 2,5%.57% số người được hỏi nhận định cuộc sống của họ trong năm 2020 sẽ "tương tự" năm ngoái. Chỉ 12% tin tưởng cuộc sống sẽ "tốt lên" trong năm mới, trong khi 29% cho rằng cuộc sống của họ sẽ "xấu đi".So với kết quả thăm dò tương tự tiến hành cuối năm 2018, số người nhận định cuộc sống trong năm mới sẽ xấu đi so với năm cũ đã giảm từ 41% xuống 29%, số người trả lời "tương tự" tăng từ 48% lên 57%, số người đánh giá "tốt lên" tăng từ 11% lên 12%, không biến động nhiều.Đánh giá tình hình kinh tế quốc gia năm 2020, 10% số người được hỏi nhận định kinh tế sẽ "tốt lên", 46% cho rằng kinh tế sẽ "xấu đi".57% người dân trả lời đang cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống của bản thân, tăng so với mức 46% trong kết quả thăm dò một năm trước. 5% trả lời "không hạnh phúc", 37% trả lời "bình thường".Chỉ số hy vọng (chênh lệch giữa nhận định lạc quan và bi quan về kinh tế quốc gia) của Hàn Quốc đứng thứ 43 (-17) trong 46 quốc gia được so sánh. Chỉ có ba nước có thứ hạng thấp hơn Hàn Quốc là Ý (-48), Jordan (-53) và Lebanon (-71).Về chỉ số hạnh phúc (chênh lệch giữa cảm nhận "hạnh phúc" và "không hạnh phúc"), Hàn Quốc xếp thứ 29 (52), đứng thứ nhất là Colombia (88).