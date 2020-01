Photo : YONHAP News

Phim điện ảnh "Ký sinh trùng" (Parasite) của đạo diễn Bong Joon-ho lại tiếp tục đón thêm tin vui.Truyền thông Hollywood (Mỹ) đưa tin ngày 4/1 vừa qua, phim "Ký sinh trùng" đã nhận giải "Tác phẩm xuất sắc nhất" (Best Picture) tại lễ trao giải thường niên của Hiệp hội phê bình phim quốc gia Mỹ (NSFC)."Ký sinh trùng" đã nhận được 44 phiếu ủng hộ, áp đảo phim "Những người phụ nữ nhỏ bé" (Little Women) (27 phiếu) của nữ đạo diễn Greta Gerwig (Mỹ), và phim "Chuyện ngày xưa ở Hollywood" (Once Upon a Time in Hollywood) (22 phiếu) của đạo diễn Quentin Tarantino (Mỹ).Ngoài ra, đạo diễn Bong Joon-ho và biên kịch Han Jin-won còn nhận được giải thưởng "Kịch bản xuất sắc nhất" tại lễ trao giải.