Đức cấp visa học tiếng ngắn hạn cho sinh viên Bắc Triều Tiên

Photo : KBS News

Chính phủ Đức lần đầu tiên cho phép giao lưu học tiếng ngắn hạn giữa các trường đại học Đức với Bắc Triều Tiên, và cấp visa cho các sinh viên trường Đại học tổng hợp Kim Nhật Thành.12 sinh viên và hai giáo sư hướng dẫn Khoa tiếng Đức trường Đại học Kim Nhật Thành ngày 4/1 (giờ địa phương) đã đặt chân tới Đức, tham gia khóa học ba tuần tại Viện đào tạo ngôn ngữ trường Đại học Tự do Berlin.Những sinh viên miền Bắc sẽ lưu lại ký túc xá, học lớp tiếng Đức vào các ngày trong tuần, và tham gia các chương trình khám phá văn hóa, lịch sử vào cuối tuần do Khoa tiếng Hàn trường Đại học Tự do Berlin tổ chức.Đại diện trường đại học Đức cho biết đa số sinh viên Bắc Triều Tiên đều chưa có kinh nghiệm lưu trú ở nước ngoài, nhưng trình độ tiếng Đức lại rất tốt.Trường Đại học Tự do Berlin đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) về giao lưu học thuật với Đại học Kim Nhật Thành. Khóa học ngắn hạn cho các sinh viên miền Bắc lần này là hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ chương trình giao lưu giữa hai trường đại học.Mặc dù Bắc Triều Tiên đang bị cộng đồng quốc tế siết chặt cấm vận, song xét đến tính thiết yếu trong giao lưu văn hóa, học thuật, Chính phủ Đức đã chấp thuận cho các sinh viên miền Bắc sang học tập.Nhiều phân tích cho rằng mục đích của Bình Nhưỡng là duy trì quan hệ hợp tác với cộng đồng quốc tế với tư cách một quốc gia bình thường thông qua hoạt động giao lưu với các nước châu Âu có quan hệ hữu nghị với miền Bắc như Đức, Thụy Điển.