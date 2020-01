Photo : YONHAP News

Hiệp hội báo chí nước ngoài tại Hollywood (HFPA) chiều 5/1 (giờ địa phương) đã tổ chức lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 77 tại Los Angeles. Trong đó, "Ký sinh trùng" đã được xướng tên ở hạng mục "Phim nước ngoài hay nhất", trở thành tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc đầu tiên thắng giải Quả cầu vàng.Trước đó, "Ký sinh trùng" đã được đề cử ba hạng mục "Đạo diễn xuất sắc nhất", "Phim hay nhất" và "Phim nước ngoài hay nhất" của giải Quả cầu vàng.Ở hạng mục "Phim nước ngoài hay nhất", "Ký sinh trùng" được đánh giá cao cả về tính giải trí và nghệ thuật. Tác phẩm của đạo diễn Bong Joon-ho đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ như "Đau đớn và vinh quang" (Pain and Glory) của đạo diễn gạo cội người Tây Ban Nha Pedro Almodovar, hay "Bức chân dung bị thiêu cháy" (Portrait of a Lady on Fire) của Pháp, để được vinh danh ở hạng mục này.Tháng 5 năm ngoái, "Ký sinh trùng" từng gặt hái "Cành cọ vàng" đầu tiên cho lịch sử điện ảnh Hàn Quốc tại Liên hoan phim Cannes (Pháp). Với giải thưởng Quả cầu vàng lần này, điện ảnh Hàn Quốc được đánh giá đã vượt qua "bức tường" cao của điện ảnh Hollywood. Tác phẩm của đạo diễn Bong được cho là có nhiều khả năng giành tiếp chiến thắng tại lễ trao giải Oscar ngày 9/2 tới.