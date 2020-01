Hơn 390 doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia CES 2020 tại Las Vegas

Photo : YONHAP News

Số lượng công ty khởi nghiệp của Hàn Quốc tham gia Triển lãm hàng điện tử tiêu dùng (CES), triển lãm lĩnh vực điện tử gia dụng và công nghệ thông tin (IT) lớn nhất thế giới, đã tăng vọt trong năm nay.Hiệp hội công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc (KICTA) ngày 6/1 cho biết hơn 390 doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tham dự "CES 2020", khai mạc tại Las Vegas (Mỹ) ngày 7/1 (giờ địa phương).Trong hơn 390 đơn vị, có 6 doanh nghiệp lớn, 184 doanh nghiệp vừa và nhỏ và hơn 200 công ty khởi nghiệp. Quy mô công ty khởi nghiệp tham gia CES năm nay tăng tới 77% so với năm ngoái (113 công ty), nhiều thứ ba sau Mỹ (343 công ty) và Pháp (240 công ty), cao hơn hẳn Trung Quốc (84 công ty), Đài Loan (64 công ty), Nhật Bản (34 công ty).Số lượng đơn vị khởi nghiệp tham gia CES tăng là nhờ sự hỗ trợ xúc tiến ra nước ngoài của các ban ngành hữu quan Chính phủ, như Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên, Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm, chính quyền thành phố Seoul và tỉnh Gyeonggi cùng KICTA.Tổng số doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia sự kiện này tăng 92 đơn vị so với năm ngoái (298 đơn vị), nhiều thứ ba sau Mỹ (1.933 công ty) và Trung Quốc (1.368 công ty).