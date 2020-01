Đảng Bảo thủ mới chính thức ra mắt

Photo : YONHAP News

Đảng "Bảo thủ mới", gồm 8 nghị sĩ vừa ra khỏi đảng Tương lai chính nghĩa, dẫn đầu là nghị sĩ Yoo Seung-min, đã chính thức được thành lập dưới ngọn cờ "một chính đảng trẻ, tái thiết nền bảo thủ cải cách".Đại hội thành lập đảng Bảo thủ mới đã diễn ra tại Quốc hội chiều 5/1 với hơn 2.000 người tham gia. Đại hội bầu ra 5 đồng Chủ tịch đảng, trong đó có nghị sĩ Ha Tae-keung và Oh Shin-hwan.Trong 5 người này, nghị sĩ Ha sẽ giữ chức "Chủ tịch trách nhiệm" kiêm Chủ tịch Ủy ban tối cao, cơ quan ra quyết định cao nhất của đảng. Cứ một tháng một lần, 5 người này sẽ luân phiên giữ chức "Chủ tịch trách nhiệm".Trong thời gian tới, đảng Bảo thủ mới sẽ tiến hành tuyển chọn công bằng để bầu thêm hai đồng Chủ tịch kiêm ủy viên tối cao của đảng. Nghị sĩ Ha nhấn mạnh mục đích thành lập đảng Bảo thủ mới không phải để trở thành đảng bảo thủ như đảng Công lý, mà để "nắm quyền". Mục tiêu của đảng là chiếm nhiều phiếu nhất tại Tổng tuyển cử tháng 4 tới. Để làm được điều này, đảng sẽ nỗ lực hết sức, tạo ra một "cuộc bùng nổ", thiết lập lại "ván cờ mới" cho phe đối lập.Nghị sĩ Yoo Seung-min, người chỉ đạo quá trình thành lập đảng thời gian qua, cam kết sẽ gìn giữ tinh thần, giá trị của nền bảo thủ cải cách, thay đổi nền chính trị Hàn Quốc. Về mục tiêu trong Tổng tuyển cử sắp tới, ông Yoo cho biết sẽ biến 8 ghế hiện nay thành 80 ghế sau cuộc bầu cử tháng 4.Hiện tại, đảng Bảo thủ mới đang là đảng lớn thứ 4 tại Quốc hội sau đảng Dân chủ đồng hành (129 ghế), đảng Hàn Quốc tự do (108 ghế), và đảng Tương lai chính nghĩa (20 ghế). Dư luận đang quan tâm liệu đảng này sẽ lựa chọn con đường "tự sinh tồn" hay hợp nhất với đảng Hàn Quốc tự do hoặc với cựu nghị sĩ Ahn Cheol-soo, mới tuyên bố quay lại chính giới.