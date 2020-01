Hàn Quốc khởi động ban đối sách đối phó với căng thẳng Mỹ-Iran

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh mây đen chiến tranh đang bao phủ Trung Đông, Chính phủ Hàn Quốc đã thành lập ban đối sách về tình hình khu vực Trung Đông, đối phó với nguy cơ chiến tranh lan rộng.Ban đối sách về tình hình khu vực Trung Đông ngày 5/1 đã mở cuộc họp đầu tiên do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao chủ trì, thảo luận trọng tâm về vấn đề an toàn cho công dân Hàn Quốc đang sinh sống ở khu vực này.Hiện tại, hơn 290 người Hàn đang sống tại Iran và hơn 1.600 lao động ngành xây dựng làm việc với visa ngoại lệ tại Iraq, nước thuộc đối tượng cấm du lịch. Ngoài ra, hơn 850 người Hàn đang lưu trú ở Lebanon và Israel, vùng có nguy cơ bị Iran tấn công trả đũa.Mặc dù toàn bộ công dân đang sống ở các khu vực trên hiện vẫn an toàn, song Chính phủ cho biết sẽ nghiêm túc theo dõi tình hình, cân nhắc các biện pháp theo từng giai đoạn khi cần thiết.Ngoài ra, Chính phủ sẽ duy trì cơ chế đối phó với tình hình khẩn cấp 24/24 đối với các cơ quan ngoại giao ở khu vực Trung Đông tới khi tình hình nơi đây ổn định trở lại.Ngày 6/1, Bộ Ngoại giao, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên và Bộ Quốc phòng cũng mở cuộc họp đối sách cấp chuyên viên giữa các cơ quan hữu quan, thảo luận những tác động của tình hình khu vực Trung Đông đối với kinh tế Hàn Quốc, trong đó có giá dầu.Bên cạnh đó, quan hệ Mỹ-Triều cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Các chuyên gia nhận định Washington đang chú trọng vào khu vực Trung Đông nên sẽ không tránh khỏi "lơ là" trong vấn đề Bắc Triều Tiên, qua đó dự đoán cục diện bế tắc Mỹ-Triều sẽ tiếp tục kéo dài trong thời gian tới.Thêm vào đó, Iran đang đe dọa dùng vũ trang để phong tỏa eo biển Hormuz, nơi 70% dầu thô nhập khẩu của Hàn Quốc phải đi qua. Do vậy, Chính phủ Seoul càng phải cân nhắc kỹ yêu cầu phái cử binh lính tới eo biển Hormuz của Washington.