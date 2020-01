Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 6/1, Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Choi Hyun-soo cho biết Chính phủ đang theo dõi chặt chẽ tình hình khu vực Trung Đông, đặc biệt là căng thẳng Mỹ-Iran. Seoul sẽ hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế để đối phó nhanh với tình huống nguy cấp ảnh hưởng đến an toàn của công dân Hàn Quốc.Phát ngôn viên Choi cho biết Chính phủ đang xem xét nhiều phương án đa dạng để góp phần bảo vệ người dân và tàu thuyền của Hàn Quốc tại khu vực eo biển Hormuz, nhưng vẫn chưa ra quyết định có cử lực lượng hải quân Cheonghae (Thanh Hải) của Hàn Quốc tới khu vực này hay không.Ông Choi từ chối trả lời cụ thể về "phương án đối phó nhanh", chỉ cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục thảo luận để tìm ra giải pháp nhanh chóng và hiệu quả nhất.Một quan chức Chính phủ cho biết để thay đổi khu vực tác chiến của lực lượng Cheonghae cần quy trình phê chuẩn tại Quốc hội. Tuy nhiên, nếu phát sinh tình huống nguy cấp với người dân tại khu vực Trung Đông hay tàu thuyền thương mại Hàn Quốc tại eo biển Hormuz, Chính phủ có thể điều động gấp lực lượng này.Trong thời gian qua, Chính phủ Hàn Quốc đã tích cực xem xét cử binh lực tới eo biển Hormuz theo đề xuất của Mỹ, cân nhắc tới khía cạnh tăng cường quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, phối hợp trong chính sách với Bắc Triều Tiên, và đàm phán chia sẻ chi phí quân sự.Tuy nhiên, Chính phủ đang tỏ thái độ thận trọng hơn sau vụ Tướng Qasem Soleimani, Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds của Vệ binh Cách mạng Iran, thiệt mạng do vụ không kích của quân đội Mỹ khiến quan hệ Mỹ-Iran xấu đi nghiêm trọng, căng thẳng khu vực Trung Đông leo thang. Cử binh trong thời điểm này có thể khiến quan hệ với Iran xấu đi, và Hàn Quốc có thể bị cuốn vào vòng xoáy của chiến tranh.Cùng ngày 6/1, Chính phủ Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp với quan chức các ban ngành hữu quan, thảo luận ảnh hưởng từ tình hình Trung Đông tới nền kinh tế cũng như an toàn của người dân, doanh nghiệp tại nước ngoài.Một ngày trước, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã khởi động ban đối sách, đánh giá về tình hình khu vực trung Đông, rà soát các biện pháp bảo vệ công dân tại nước ngoài, thảo luận phương hướng đối phó trong thời gian tới.Trước đó, một số quan chức trong quân đội và Chính phủ đã dự báo Hàn Quốc có thể sẽ đổi địa bàn tác chiến của lực lượng Cheonghae đợt 31, hiện đang làm nhiệm vụ tại khu vực vịnh Aden, sang khu vực eo biển Hormuz.Hormuz là một eo biển hẹp, rộng khoảng 50 km, nằm giữa bán đảo Ả-rập và Iran. Đây là con đường biển duy nhất để đi từ vịnh Ba Tư qua vịnh Oman ra biển Ả-rập. Các quốc gia dầu mỏ lớn như Iran, Iraq, Kuwait, Ả-rập Xê-út, Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất, có đường bờ biển gần với eo biển này. 70% lượng dầu thô nhập khẩu của Hàn Quốc được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Do đó, tình hình tại khu vực này có ảnh hưởng trực tiếp tới nền kinh tế Hàn Quốc.Trong cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) Phủ Tổng thống ngày 12/12 năm ngoái, cơ quan này từng xem xét phương án đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm bảo vệ người dân và tàu thuyền gần khu vực eo biển Hormuz, vì an ninh hàng hải quốc tế.