Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hàn Quốc đạt trên 20 tỷ USD 5 năm liên tiếp

Photo : KBS News

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Hàn Quốc năm 2019 giảm so với một năm trước, nhưng vẫn vượt ngưỡng 20 tỷ USD 5 năm liên tiếp.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 6/1 công bố tổng vốn FDI đăng ký trong năm 2019 đạt 23,3 tỷ USD, cao thứ hai trong lịch sử. Số vốn FDI được giải ngân thực tế đạt 12,8 tỷ USD, cao thứ 4 từ trước tới nay. So với mức cao kỷ lục 26,9 tỷ USD năm 2018, vốn FDI đăng ký năm ngoái giảm 13,3%, số vốn được giải ngân giảm 26%.Bộ Công nghiệp giải thích giới đầu tư nước ngoài đã đăng ký sớm nhiều dự án quy mô siêu lớn trong năm 2018 do Chính phủ xóa bỏ ưu đãi miễn giảm thuế doanh nghiệp cho các công ty nước ngoài từ sau năm 2019. Điều này đã khiến tổng vốn FDI đăng ký trong năm 2018 cao kỷ lục.FDI vào Hàn Quốc đã vượt ngưỡng 20 tỷ USD 5 năm liên tiếp kể từ năm 2015. Hiện tại, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Hàn Quốc được đánh giá đã đạt tới giai đoạn ổn định, trên 20 tỷ USD mỗi năm.Đầu tư trực tiếp nước ngoài có xu hướng chững lại nửa đầu năm ngoái, sau đó lại cải thiện rõ nét nửa cuối năm. FDI quý I giảm 35,7%, quý II giảm 38,1%, quý III tăng trở lại 4,7%, và quý IV tăng 27,9%. Đó là bởi các điều kiện đối ngoại 6 tháng đầu năm không thuận lợi, như chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, nhu cầu đầu tư toàn cầu giảm, không còn hiệu quả miễn giảm thuế doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong nửa cuối năm, Chính phủ và các địa phương đã tích cực thu hút đầu tư bằng cách tăng khoản hỗ trợ doanh nghiệp bằng tiền mặt, khiến dòng vốn FDI tăng trở lại.Xét theo quốc gia đầu tư vào Hàn Quốc, các nhà đầu tư Mỹ đăng ký 6,84 tỷ USD, tăng 16,4% so với năm 2017. Tuy nhiên, số vốn giải ngân thực tế chỉ đạt 1,35 tỷ USD, giảm 64,6%. Ngược lại, Liên minh châu Âu có vốn FDI đăng ký đạt 7,13 tỷ USD, giảm 20,1%, nhưng số vốn đã được đầu tư đạt 6,99 tỷ USD, tăng 27,7%. Nhật Bản có vốn đăng ký là 1,43 tỷ USD, tăng 9,9%, trong khi số vốn giải ngân thực tế là 1,03 tỷ USD, giảm 0,6%. Vốn FDI đăng ký của Trung Quốc đạt 980 triệu USD, giảm 64,2%, vốn đầu tư thực tế là 190 triệu USD, giảm 76,2%.