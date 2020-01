Ô tô Nhật Bản nhập khẩu vào Hàn Quốc năm 2019 giảm 19%

Photo : YONHAP News

Hiệp hội các nhà nhập khẩu ô tô Hàn Quốc (KAIDA) ngày 6/1 cho biết trong năm 2019, Hàn Quốc nhập khẩu 244.780 ô tô từ nước ngoài, giảm 6,1% so với năm 2018.Đặc biệt, ô tô thương hiệu Nhật Bản đạt 36.661 chiếc, giảm tới 19% so với mức 45.253 chiếc năm 2018, được phân tích là do ảnh hưởng từ phong trào tẩy chay hàng hóa Nhật Bản tại Hàn Quốc.Trong đó, xe Nissan đạt 3.049 chiếc, giảm tới 39,7%. Xe Toyota đạt 16.774 chiếc, giảm 36,7%. Trong số các thương hiệu Nhật Bản, chỉ có ô tô của hãng Honda tăng 10,1%, đạt 8.760 chiếc.Tuy nhiên cuối năm ngoái, các hãng ô tô Nhật Bản tích cực triển khai chính sách giảm giá nên doanh số bán hàng trong tháng 12 đã cao hơn so với một năm trước.Đứng đầu về lượng ô tô nhập khẩu vào Hàn Quốc là Mercedes-Benz (78.133 chiếc), tăng 10,4% so với năm 2018.