Chính phủ Hàn Quốc thảo luận đối sách liên ngành đối phó với căng thẳng Mỹ-Iran

Photo : YONHAP News

Sáng 6/1, Chính phủ Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp giữa các ban ngành hữu quan Chính phủ, đánh giá tình hình khu vực Trung Đông trong bối cảnh xung đột Mỹ-Iran leo thang, và thảo luận phương án bảo vệ công dân và doanh nghiệp.Cuộc họp do Vụ trưởng Vụ châu Phi-Trung Đông thuộc Bộ Ngoại giao Hong Jin-wook chủ trì, với sự tham dự của các quan chức Văn phòng an ninh quốc gia, Văn phòng điều phối Nhà nước, Bộ Ngoại giao, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên, Bộ Quốc phòng, Bộ Hải dương và thủy sản.Các quan chức Chính phủ đã thảo luận phương án bảo vệ tàu thuyền, máy bay của Hàn Quốc đi qua khu vực Trung Đông, phương án quản lý cung cầu năng lượng, đối phó với tình hình xuất, nhập khẩu của doanh nghiệp trong nước. Các ban ngành hữu quan cũng phân tích ảnh hưởng của tình hình khu vực Trung Đông tới nền kinh tế Hàn Quốc và các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân và doanh nghiệp.Các cơ quan Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bàn bạc phương án đối phó với những tình huống xấu nhất, lập hướng dẫn đối phó theo từng ban ngành, xây dựng cơ chế phối hợp linh hoạt liên ngành, cũng như với các cơ quan ngoại giao đóng tại các nước Trung Đông.Ngày 5/1, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã thành lập ban đối sách do Thứ trưởng Ngoại giao Cho Se-young đứng đầu, khởi động cơ chế đối phó khẩn cấp 24/24 đối với các cơ quan ngoại giao ở khu vực Trung Đông.