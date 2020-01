Tăng cường an ninh tại tất cả các phòng cấp cứu trên toàn quốc

Photo : YONHAP News

Bộ Y tế và phúc lợi ngày 7/1 cho biết "Luật điều trị cấp cứu" sửa đổi, có nội dung tăng cường an ninh tại phòng cấp cứu, sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7 tới.Theo nội dung sửa đổi, toàn bộ phòng cấp cứu tại các cơ sở y tế trên toàn quốc sẽ được bố trí thêm nhân lực an ninh túc trực 24/24. Bộ Y tế và phúc lợi sẽ sử dụng khoản trợ cấp cho các cơ sở y tế hàng năm để xây dựng đường dây nóng giữa phòng cấp cứu và Sở Cảnh sát, lắp đặt hệ thống camera giám sát, siết chặt tiêu chuẩn về thiết bị an ninh, phòng tránh các tình huống nguy hiểm.Thời gian vừa qua đã xảy ra nhiều vụ việc người say rượu hành hung đội ngũ y bác sĩ, cản trở công tác điều trị cấp cứu. Những người này được coi là yếu tố đe dọa nhiều nhất tới an toàn của bệnh nhân.Theo thống kê của Bộ Y tế và phúc lợi, từ năm 2015 tới tháng 6 năm 2019 đã xảy ra 3.528 vụ cản trở điều trị tại phòng cấp cứu, trong đó số vụ hành hung chiếm nhiều nhất, sau đó tới các hành vi đe dọa, quấy nhiễu, văng tục. Đặc biệt, số vụ hành hung trong năm 2018 cao gấp 2,9 lần năm 2015.Các vụ hành hung nhân viên phòng cấp cứu đang có xu hướng gia tăng mỗi năm, 65,5% đối tượng trong trạng thái say rượu. Trong số những nạn nhân bị cản trở công việc, nhân viên bảo vệ chiếm nhiều nhất với 673 trường hợp, sau đó tới y tá 671 trường hợp, bác sĩ 637 trường hợp.