Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc nhận định căng thẳng Mỹ-Iran leo thang không tác động lớn tới cung cấp dầu thô trong nước trong thời gian ngắn tới.Phát biểu tại Hội nghị tài chính kinh tế vĩ mô mở rộng ngày 7/1, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Kim Yong-beom cho biết hiện chưa phát sinh vấn đề nào về lịch trình cũng như khối lượng nhập dầu thô xuất xứ Trung Đông.Theo Thứ trưởng Kim, Hàn Quốc hiện không sử dụng dầu thô xuất xứ Iran, và cũng không có cuộc tấn công trực tiếp nào tới các cơ sở sản xuất dầu mỏ, khí ga và tàu chở dầu ở khu vực Trung Đông. Công suất sản xuất dầu của quốc tế vẫn đáp ứng đủ nên giá dầu thế giới sẽ ít bị tác động.Ông Kim còn nhấn mạnh không cần quá bất an về thị trường tài chính. Khi cơ sở sản xuất dầu mỏ của Ả-rập Xê-út bị tấn công năm ngoái, thị trường tài chính vẫn cho thấy năng lực phục hồi hết sức mạnh mẽ.Tuy nhiên, Thứ trưởng Kim cảnh báo nếu mâu thuẫn Mỹ-Iran kéo dài thì bất ổn sẽ gia tăng. Chính phủ sẽ duy trì tư thế đối phó triệt để, mạnh dạn ứng phó nhanh chóng theo kế hoạch khẩn cấp trong trường hợp thị trường xảy ra biến động lớn.Ông Kim Yong-beom cũng cho biết trong trường hợp phát sinh nguy cơ về cung cấp dầu, Chính phủ sẽ tìm các nguồn cung thay thế và cân nhắc biện pháp đối phó khẩn cấp như mở kho dầu dự trữ.Tính đến cuối tháng 11 năm ngoái, Chính phủ đã đảm bảo dự trữ được 96,5 triệu thùng dầu. Tổng lượng dự trữ của Chính phủ và khối tư nhân lên tới khoảng 200 triệu thùng.Bên cạnh đó, Thứ trưởng Kim cam kết sẽ nỗ lực đảm bảo an toàn cho công dân, tàu thuyền ở khu vực gần eo biển Hormuz và lao động ngành xây dựng ở khu vực Trung Đông, nhanh chóng thực hiện các biện pháp an toàn khi xảy ra trường hợp khẩn cấp.