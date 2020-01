Photo : YONHAP News

Ngày 6/1 (giờ địa phương), Cố vấn đặc biệt về vấn đề thống nhất, ngoại giao và an ninh Phủ Tổng thống Moon Chung-in đã tham dự hội thảo về triển vọng vấn đề Bắc Triều Tiên năm 2020, do Hội đồng lợi ích quốc gia (CNI), một cơ quan nghiên cứu chính sách Nhà nước của Mỹ, tổ chức tại Washington.Các phát biểu của ông Moon tại hội thảo chỉ mang tính cá nhân, không phải lập trường của Chính phủ Hàn Quốc.Cố vấn Moon chỉ ra rằng Mỹ cần linh hoạt và thực tế hơn trong đàm phán với Bắc Triều Tiên. Chiến lược hiện nay của Washington là yêu cầu Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa trước, rồi mới bù đắp sau, là không hiệu quả. Mỹ cần đề xuất một vài lợi ích cụ thể để lôi kéo miền Bắc trước. Khi đó, Bình Nhưỡng sẽ phải đồng ý đàm phán.Cố vấn Moon đề xuất Mỹ, Anh và Pháp sửa đổi dự thảo nghị quyết đề nghị giảm nhẹ cấm vận với Bắc Triều Tiên mà Nga và Trung Quốc đang xúc tiến, thêm vào đó một số bước đi phi hạt nhân hóa tương ứng của Bắc Triều Tiên.Trong dự thảo nghị quyết của Nga và Trung Quốc có nội dung cho phép các dự án hợp tác liên Triều, như dự án kết nối tuyến đường sắt Nam-Bắc, cho phép đầu tư nước ngoài vào các dự án cộng đồng của miền Bắc. Theo ông Moon, chỉ cần Mỹ, Pháp và Anh đồng ý thì đây sẽ là một "thử nghiệm mới" trong vấn đề hạt phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên.Cố vấn Moon nhận định nếu Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hoặc vệ tinh trong tháng 2 thì Chính phủ Tổng thống Donald Trump sẽ đáp trả quyết liệt. Do đó, miền Bắc cần suy xét thật cẩn trọng trước khi hành động.