Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống thăm Mỹ

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc Chung Eui-yong ngày 7/1 đã lên đường thăm Mỹ để thảo luận cấp cao về an ninh ba nước Hàn-Mỹ-Nhật.Dư luận đang hết sức quan tâm cuộc họp cấp cao Hàn-Mỹ-Nhật lần này sẽ thảo luận nội dung nào trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Triều leo thang sau khi Bắc Triều Tiên tuyên bố sẽ có "hành động thực tế gây sốc", cũng như tình hình khu vực Trung Đông đang xấu đi.Được biết, Chánh Văn phòng Chung sẽ gặp gỡ và thảo luận với Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Robert O'brien và Cố vấn an ninh quốc gia Nhật Bản Kitamura Shigeru.Ngày 1/1 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã đề cập tới "vũ khí chiến lược mới", để ngỏ khả năng nối lại thử nghiệm hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Trong bối cảnh này, ba quan chức Hàn-Mỹ-Nhật dự kiến sẽ trao đổi chặt chẽ về đối sách với miền Bắc.Ba bên cũng sẽ thảo luận tình hình căng thẳng gia tăng ở khu vực Trung Đông sau vụ không kích của Mỹ khiến Tướng quân đội Iran Qassem Soleimani thiệt mạng.