Quốc hội điều trần ứng cử viên Thủ tướng Chung Sye-kyun

Photo : YONHAP News

Từ ngày 7/1, Quốc hội Hàn Quốc mở phiên điều trần hai ngày kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực đối với ứng cử viên Thủ tướng Chung Sye-kyun. Ngày 17/12 năm ngoái, Tổng thống Moon Jae-in đã trực tiếp công bố quyết định tiến cử cựu Chủ tịch Quốc hội Chung Sye-kyun làm Thủ tướng. Đây là lần đầu tiên một người xuất thân Chủ tịch Quốc hội được chỉ định vào vị trí này.Ngay khi phiên điều trần bắt đầu, phe cầm quyền và đối lập đã công kích quyết liệt về kết quả triệu tập nhân chứng và trình nộp các tài liệu liên quan. Nghị sĩ Kim Sang-hoon của đảng Hàn Quốc tự do, ủy viên cấp cao của Ủy ban đặc biệt phụ trách phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực thuộc Quốc hội, cho biết ứng cử viên Chung chưa nộp 51% số tài liệu được yêu cầu, là ứng cử viên Thủ tướng có tỷ lệ nộp tài liệu điều trần thấp nhất trong lịch sử.Ông Chung giải thích do thời gian chuẩn bị ngắn nên chưa thu thập được đầy đủ các tài liệu yêu cầu. Trong ngày 7/1, ông sẽ nộp thêm tài liệu lên Quốc hội. Ông Chung cũng cho biết phần lớn các nhân chứng được yêu cầu sẽ trình diện tại Quốc hội, trừ các thành viên trong gia đình ông.Các nghị sĩ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành phản đối, cho rằng đảng đối lập đang yêu cầu triệu tập nhân chứng bừa bãi, đi quá giới hạn. Nghị sĩ Shin Dong-geun đảng Dân chủ đồng hành, ủy viên Ủy ban đặc biệt phụ trách phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực thuộc Quốc hội, chỉ trích các ủy viên cấp cao của đảng đối lập đã đăng tài liệu chứa thông tin cá nhân của ông Chung lên trang web cá nhân.Tại phiên điều trần, ông Chung Sye-kyun nhận định nền chính trị Hàn Quốc cần thoát khỏi quỹ đạo của sự đối đầu, thù địch và mâu thuẫn, qua đó nhấn mạnh về một nền chính trị thỏa hiệp, đối thoại.Liên quan tới chỉ trích của phe đối lập rằng Tổng thống chỉ định một cựu Chủ tịch Quốc hội giữ chức Thủ tướng là vi phạm quy tắc "tam quyền phân lập", ông Chung giải thích Hiến pháp và Luật Quốc hội cho phép nghị sĩ được kiêm nhiệm chức Thủ tướng.Khác với bổ nhiệm thành viên Nội các thông thường, bổ nhiệm Thủ tướng cần được Quốc hội phê chuẩn. Do đó, đảng Dân chủ đồng hành phải lôi kéo được tối đa sự phối hợp của các đảng đối lập.Đại diện đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Lee In-young đánh giá ông Chung là người hiểu biết sâu rộng về thực tiễn nền kinh tế và tình hình quốc tế, thời điểm hiện nay rất thích hợp để ông phát huy kinh nghiệm, năng lực của mình.Đại điện đảng Hàn Quốc tự do tại Quốc hội Shim Jae-chul cho rằng thật nực cười khi các nghị sĩ lại đang kiểm chứng chính cựu Chủ tịch Quốc hội khóa XX. Phiên điều trần này rõ ràng đã tổn hại tới quy tắc "tam quyền phân lập".