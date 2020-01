Hàn Quốc và Trung Quốc khởi động hợp tác công nghệ vật liệu mới từ đất hiếm

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu công nghiệp Hàn Quốc (KITECH) và Trung tâm hợp tác khoa học công nghệ Hàn-Trung (KOSTEC) ngày 7/1 đã tổ chức "Hội thảo phát triển công nghệ vật liệu mới từ đất hiếm Hàn-Trung" tại thành phố Incheon. Sự kiện do Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc cùng chính quyền thành phố Incheon tài trợ.Tại hội thảo, giới chuyên gia hai nước đã thảo luận sâu nhiều lĩnh vực đa dạng như tái sử dụng đất hiếm, phát triển các tiêu chuẩn liên quan. Hai nước nhất trí chính thức hợp tác định kỳ về công nghệ lĩnh vực vật liệu mới từ đất hiếm, thay vì hợp tác tự phát, nhỏ lẻ trong thời gian qua.Lần này, các doanh nghiệp Hàn Quốc có cơ hội xây dựng mạng lưới hợp tác thực chất với các cơ quan nghiên cứu, doanh nghiệp của Trung Quốc ở tỉnh Giang Tây, khu vực khai thác, gia công đất hiếm nặng lớn nhất tại Trung Quốc.Lượng nhập khẩu vật liệu từ đất hiếm của Hàn Quốc đang có chiều hướng tăng mỗi năm. Tuy nhiên, do nền tảng ngành công nghiệp này còn yếu kém, các doanh nghiệp mới chỉ tập trung vào những lĩnh vực giá trị gia tăng thấp, như gia công đơn giản vật liệu nhập khẩu.Một quan chức Bộ Công nghiệp Hàn Quốc cho biết lĩnh vực đất hiếm là nền tảng cho năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp vật liệu, linh kiện. Trong thời gian tới, Bộ sẽ nỗ lực hơn nữa về mặt chính sách để phát triển các công nghệ trọng tâm, thúc đẩy toàn ngành công nghiệp kim loại hiếm, đất hiếm.Đất hiếm là tập hợp 17 nguyên tố như Xeri, Lantan, Neodymi, có những đặc tính hóa học ưu việt như dẫn nhiệt, từ tính, là vật liệu trọng tâm trong nhiều ngành công nghiệp công nghệ cao như smartphone, ô tô điện, hay chế tạo vũ khí quân sự.Đất hiếm được phân loại thành đất hiếm nhẹ và đất hiếm nặng, tùy theo khối lượng nguyên tử của nguyên tố. Đất hiếm nặng có ưu thế chiến lược hơn so với đất hiếm nhẹ, xét về tính quý hiếm, cũng như tính cần thiết trong lĩnh vực công nghiệp.Theo Cục khảo sát địa chất Mỹ, trong năm ngoái, Trung Quốc sản xuất 120.000 tấn đất hiếm, chiếm 70% sản lượng đất hiếm toàn thế giới.