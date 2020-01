Cán cân vãng lai tháng 11 năm 2019 thặng dư gần 6 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 7/1 công bố thống kê sơ bộ về chỉ số quốc tế. Theo đó, cán cân vãng lai tháng 11 năm 2019 của Hàn Quốc thặng dư 5,97 tỷ USD, tăng 840 triệu USD so với tháng 11 năm 2018.Như vậy, cán cân thương mại tiếp tục xu thế thặng dư 7 tháng liên tiếp, kể từ tháng 5 năm ngoái. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 2 năm 2019, thặng dư cán cân vãng lai tăng so với cùng kỳ một năm trước.Thị trường xuất khẩu bắt đầu xấu đi vào khoảng tháng 11 năm 2018 do mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung và ngành chíp bán dẫn trì trệ.Thặng dư cán cân hàng hóa tháng 11 năm ngoái đạt 7,39 tỷ USD, giảm 110 triệu USD so với một năm trước.Kim ngạch xuất khẩu đạt 46,5 tỷ USD, giảm 10,3%, và kim ngạch nhập khẩu đạt 39,11 tỷ USD, giảm 11,7%. Xu hướng xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm ngoái đã kéo dài 12 tháng liên tiếp.Cán cân dịch vụ thâm hụt 1,89 tỷ USD, giảm 300 triệu USD so với một năm trước. Khách du lịch người nước ngoài tăng đã giúp cán cân du lịch cải thiện với mức thâm hụt 950 triệu USD, giảm 400 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái.Cán cân thu nhập, gồm lương và các khoản thu nhập từ đầu tư, thặng dư 970 triệu USD, tăng mạnh so với một năm trước. Nguyên nhân là nhờ lợi nhuận từ nước ngoài của các doanh nghiệp trong nước tăng.Tài sản ròng trong tài khoản tài chính, thể hiện sự ra vào của dòng vốn, tăng 5,34 tỷ USD trong tháng 11 năm ngoái.Trong đầu tư trực tiếp, đầu tư của người Hàn ra nước ngoài và trong nước tăng lần lượt 4,15 tỷ USD và 140 triệu USD.Nhờ thị trường chứng khoán Mỹ khởi sắc, đầu tư chứng khoán nước ngoài của người Hàn đạt 2,95 tỷ USD. Đầu tư của người nước ngoài tại Hàn Quốc giảm 1,88 tỷ USD. Sản phẩm tài chính phái sinh cũng giảm 200 triệu USD.