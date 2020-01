Bộ Ngoại giao tổ chức thảo luận về an toàn cho các doanh nghiệp tai Iraq

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 7/1 đã mở buổi thảo luận về an toàn cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đóng tại Iraq, khu vực chịu nhiều rủi ro bởi căng thẳng Mỹ-Iran gia tăng.Cuộc họp do Bộ Ngoại giao chủ trì, với sự tham dự của Hiệp hội nhà thầu nước ngoài (International Contractors Association of Korea, ICAK) - cơ chế thảo luận giữa các nhà thầu xây dựng tư nhân, và đại diện 11 doanh nghiệp Hàn Quốc tại Iraq.Bộ Ngoại giao đã giải thích chi tiết về biện pháp bảo hộ công dân sống ở nước ngoài của Chính phủ, đồng thời nhấn mạnh Chính phủ và doanh nghiệp cần trao đổi và hợp tác chặt chẽ nhằm tăng cường an toàn cho doanh nghiệp và công dân Hàn Quốc tại Iraq.Bên cạnh các yếu tố nguy hiểm liên quan tới xung đột Mỹ-Iran, xét tình hình các tòa nhà thuộc cơ quan Nhà nước bị chiếm cứ, đường sá bị phong tỏa bởi các cuộc biểu tình phản đối Chính phủ tại Iraq, Chính phủ kêu gọi doanh nghiệp duy trì mạng lưới liên lạc với cơ quan ngoại giao và tăng cường an ninh nội bộ.Đại diện các doanh nghiệp cũng đưa ra phương án đối sách an toàn như cấm người lao động ra khỏi khu vực làm việc, tăng nhân lực bảo vệ, rà soát kế hoạch sơ tán khi xảy ra tình huống khẩn cấp.Hiện có hơn 1.570 công dân Hàn Quốc đang làm việc tại Iraq với hộ chiếu ngoại lệ, tức hộ chiếu chỉ được dùng riêng cho mục đích thăm và lưu trú ở quốc gia thuộc danh sách cấm. Đa số họ đều là nhân viên các công ty xây dựng lớn đang thực hiện các dự án như xây dựng nhà máy tinh chế dầu Karbala (thành phố Karbada), và xây dựng khu đô thị mới Pasmaya (cách thủ đô Baghdad 10 km về hướng Nam).