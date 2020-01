Photo : YONHAP News

Nối tiếp chiến thắng tại giải "Quả Cầu vàng" ở hạng mục "Phim nước ngoài hay nhất" ngày 5/1 vừa qua, phim điện ảnh "Ký sinh trùng" (Parasite) của đạo diễn Bong Joon-ho tiếp tục được đề cử ở 4 hạng mục của Giải thưởng Viện Hàn lâm nghệ thuật điện ảnh và truyền hình Anh (BAFTA).Theo đó, "Ký sinh trùng" được xướng tên trong danh sách đề cử 4 hạng mục "Phim hay nhất", "Đạo diễn xuất sắc nhất", "Kịch bản xuất sắc nhất", và "Phim nước ngoài hay nhất" của lễ trao giải BAFTA lần thứ 73, sẽ diễn ra tại nhà hát Royal Albert (London) ngày 2/2 tới.Bên cạnh giải Quả cầu vàng, BAFTA cũng là một trong những giải thưởng điện ảnh danh giá khu vực Anh-Mỹ, có thể coi là thước đo để dự đoán kết quả Giải thưởng Viện Hàn lâm Mỹ (Oscar).Trong tổng số 39 tác phẩm được đề cử năm nay, "Ký sinh trùng" sẽ cạnh tranh trực tiếp với các tác phẩm đình đám khác như "1917", "Thằng hề" (Joker), hay "Chuyện ngày xưa ... ở Hollywood" (Once Upon a Time... in Hollywood).Năm 2018, phim "Người hầu gái" (The Handmaiden) của đạo diễn Park Chan-wook đã trở thành tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc đầu tiên thắng giải "Phim nước ngoài hay nhất" tại Giải thưởng điện ảnh của Viện Hàn lâm Anh.