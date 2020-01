Việt Nam xuất bản sách tranh về

Photo : YONHAP News

Báo Thông tấn xã Việt Nam ngày 8/1 đưa tin Nhà xuất bản Kim Đồng của nước này mới phát hành cuốn sách tranh mang tên "Những chiến binh Sao Vàng" về các thành viên đội tuyển bóng đá nam Việt Nam.Tác phẩm do họa sĩ nổi tiếng Phan Nguyễn minh họa, phần lời do hai phóng viên bóng đá Minh Chiến, Ngọc Anh đảm nhiệm.Cuốn sách tái hiện toàn bộ quá trình thi đấu và những khoảnh khắc cảm động nhất của đội tuyển Việt Nam, như giành chức Quán quân Giải vô địch bóng đá U-23 châu Á do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tổ chức đầu năm 2018, lọt top 4 đội bóng mạnh nhất Á vận hội (ASIAN Games), lên ngôi vô địch Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup) sau 10 năm, và lần đầu giành huy chương vàng Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games).Huấn luyện viên trưởng người Hàn Quốc Park Hang-seo được đặt biệt danh là "thầy phù thủy". Trợ lý Lee Young-jin được gọi là "cánh tay phải" của huấn luyện viên Park.Họa sĩ Phan Nguyễn chia sẻ qua cuốn sách này, ông muốn một lần nữa tôn vinh những thành tích xuất sắc của đội tuyển bóng đá Việt Nam, và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực cho độc giả trẻ.Đội tuyển U-23 Việt Nam và chiến lược gia Park Hang-seo đang đặt mục tiêu lọt top 4 đội mạnh nhất Giải vô địch bóng đá U-23 châu Á, khai mạc tại Thái Lan ngày 8/1, để lần đầu tiên trong lịch sử giành tấm vé tham dự Olympic mùa hè Tokyo 2020.