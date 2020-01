Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc bắt đầu chuyến thăm Mỹ

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc Chung Eui-yong ngày 7/1 (giờ địa phương) đã đến sân bay quốc tế Dulles, Washington.Ngày 8/1, ông Chung sẽ tham dự hội đàm an ninh cấp cao Hàn-Mỹ-Nhật với Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Robert O'Brien và Cố vấn an ninh quốc gia Nhật Bản Kitamura Shigeru. Chánh Văn phòng Chung cũng sẽ hội đàm riêng với người đồng cấp Mỹ O'Brien.Chuyến thăm Mỹ lần này của Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Triều dâng cao sau khi Bắc Triều Tiên đe dọa sẽ có "hành động thực tế gây sốc". Dự kiến quan chức an ninh ba nước sẽ thảo luận sâu về đối sách với Bình Nhưỡng để kéo nước này quay lại bàn đối thoại.Trong bài phát biểu đầu năm mới ngày 7/1, Tổng thống Moon Jae-in đã bày tỏ ý định tái xúc tiến chuyến thăm Seoul của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un, nhấn mạnh hai miền Nam-Bắc cần tìm kiếm phương án thúc đẩy hợp tác liên Triều. Do đó, ngoài việc nối lại đối thoại Mỹ-Triều, dư luận cũng quan tâm tới khả năng quan chức các nước sẽ thảo luận phương án đạt tiến triển trong quan hệ liên Triều.Nhiều khả năng trong cuộc hội đàm, quan chức ba nước cũng sẽ thảo luận phương án hợp tác quân sự tại Trung Đông, cụ thể là việc Mỹ đề nghị hai nước Hàn-Nhật cử binh lực tới eo biển Hormuz, trong bối cảnh tình hình khu vực này đang xấu đi nghiêm trọng do đối đầu giữa Mỹ và Iran.Hội đàm lần này là cuộc gặp đầu tiên của quan chức an ninh cấp cao ba nước từ sau khi mâu thuẫn Hàn-Nhật xoay quanh Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) được giải tỏa phần nào.Hãng tin Kyodo Nhật Bản cho biết ban đầu, cuộc họp được xúc tiến tổ chức vào tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên, do hai nước Hàn-Nhật vẫn còn mâu thuẫn lập trường về GSOMIA, nên kế hoạch tổ chức cuộc họp bị hoãn lại. Sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật ngày 24/12 năm ngoái, không khí đối thoại cải thiện hơn nên cuộc hội đàm đã được tái xúc tiến.Trả lời báo giới sáng 7/1 tại sân bay quốc tế Incheon trước khi lên đường thăm Mỹ, ông Chung cho biết sẽ chia sẻ ý kiến với người đồng cấp Mỹ và Nhật Bản về tình hình bán đảo Hàn Quốc gần đây và phương án thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc thông qua đàm phán phi hạt nhân hóa.Sau cuộc hội đàm, ông Chung Eui-yong sẽ lên đường về nước ngày 9/1.