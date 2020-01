Chỉ số thị trường chứng khoán Hàn Quốc lao dốc sau vụ trả đũa Mỹ của Iran

Photo : YONHAP News

Tâm lý bất an gia tăng trên thị trường tài chính sau vụ Iran tấn công trả đũa Mỹ ngày 8/1 khiến chỉ số thị trường chứng khoán Hàn Quốc (KOSPI) và chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ đồng loạt giảm mạnh.Kết thúc phiên giao dịch 8/1, chỉ số KOSPI dừng ở mức 2.151,3 điểm, giảm 24,23 điểm (1,11%) so với phiên giao dịch trước đó.Mở đầu phiên giao dịch, chỉ số KOSPI đã giảm tới 19,27 điểm, đạt 2.156,27 điểm, sau đó có lúc rơi tiếp xuống 2.137,72 điểm rồi hồi phục trở lại. Tuy nhiên sang buổi chiều, chỉ số này tiếp tục giảm sâu.Cùng ngày, truyền thông Iran và hãng tin AP (Mỹ) đưa tin Iran đã nã hàng chục tên lửa đất đối đất vào căn cứ không quân Ain Al-Asad của Iraq, nơi quân đội Mỹ đồn trú đóng quân. Trước đó, Tehran cảnh báo sẽ trả đũa Washington sau vụ không kích của Mỹ khiến Tướng Qassem Soleimani thiệt mạng.Nhà nghiên cứu Lee Young-gon thuộc công ty đầu tư tài chính Hana nhận định rủi ro địa-chính trị từ khu vực Trung Đông đang là yếu tố tác động xấu nhất lên thị trường chứng khoán. Chiều 8/1, truyền thông Iran đưa tin đã có hơn 80 lính Mỹ thiệt mạng. Lo ngại của dư luận về phản ứng của Washington khiến các chỉ số chứng khoán tiếp tục giảm.Chỉ số sàn KOSDAQ khép lại phiên giao dịch 8/1 ở mức 640,94 điểm, giảm 22,5 điểm (3,39 %) so với một ngày trước. Đây là mức giảm sâu nhất kể từ sau mức giảm 26,07 điểm (4,28%) ở phiên giao dịch 26/8 năm ngoái.Tỷ giá hối đoái won/USD tại thị trường ngoại hối Seoul cùng ngày là 1.170,8 won đổi 1 USD, tăng 4,4% so với một ngày trước.