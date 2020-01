Photo : YONHAP News

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki và Chánh Văn phòng Chính sách Phủ Tổng thống Kim Sang-jo sáng 9/1 đã có cuộc gặp với Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Lee Hae-chan và Đại diện đảng tại Quốc hội Lee In-young, trình bày đối sách của Chính phủ để đảm bảo an toàn cho công dân Hàn Quốc tại khu vực Trung Đông, ổn định cung cầu dầu mỏ, đồng thời đề nghị đảng cầm quyền phối hợp.Phó Thủ tướng nhấn mạnh mức độ ảnh hưởng từ căng thẳng quân sự Mỹ-Iran tới nền kinh tế Hàn Quốc là không lớn.Ông Hong cho biết sau vụ Iran tấn công căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq bằng tên lửa sáng 8/1, mặc dù có nhiều ý kiến lo ngại nhưng thị trường tài chính trong nước vẫn tương đối ổn định. Hiện tại, ảnh hưởng từ vụ việc tới nền kinh tế thực vẫn ở mức độ thấp. Nhập khẩu dầu thô từ Iran chiếm khoảng 3% tổng lượng dầu nhập khẩu của Hàn Quốc, mức độ ảnh hưởng tới thị trường tài chính trong nước là khoảng 3%.Phó Thủ tướng nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của Chính phủ là đảm bảo an toàn cho công dân tại khu vực này. Tuy nhiên, hiện chưa có thiệt hại nào liên quan tới người dân Hàn Quốc, nên vẫn chưa đến giai đoạn Chính phủ cân nhắc rút toàn bộ công dân về nước. Thay vào đó, Chính phủ sẽ khuyến cáo người dân hạn chế hoạt động bên ngoài, như đi công tác, du lịch tại khu vực này.Chánh Văn phòng chính sách Phủ Tổng thống Kim Sang-jo cho biết Chính phủ vẫn đang xem xét thận trọng về việc cử binh tới eo biển Hormuz, do đây là một vấn đề nhạy cảm và hết sức quan trọng. Ông Kim đánh giá căng thẳng Mỹ-Iran vẫn đang trong tầm kiểm soát, bằng chứng là Iran đã thông báo cho Iraq một tiếng trước vụ tấn công.