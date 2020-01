KDI dự báo đầu tư và chế tạo vẫn tiếp tục đình trệ

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI), một cơ quan nghiên cứu chính sách Nhà nước, cho biết kinh tế Hàn Quốc đã đình trệ 10 tháng liên tiếp. Tuy nhiên, do mức tăng doanh thu bán lẻ và sản xuất dịch vụ đã được đẩy mạnh, chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần cũng dần khởi sắc, nên KDI dự báo xu hướng đình trệ này sẽ cải thiện hơn trong thời gian tới.Trong báo cáo "Xu hướng kinh tế tháng 1" công bố ngày 9/1, KDI cho biết trong tháng 11 năm ngoái, sản xuất toàn ngành công nghiệp đã chuyển từ mức giảm 0,2% trong tháng 10 thành tăng 1,2%. Trong đó, lĩnh vực chế tạo và khai thác khoáng sản giảm 0,3%, thấp hơn mức giảm 2,1% trong tháng 10. Lĩnh vực dịch vụ tăng 2,5%, cao hơn mức tăng 0,8% một tháng trước đó.Trong tháng 11, doanh thu bán lẻ, một chỉ số phản ánh xu hướng tiêu dùng, tăng 3,7% so với tháng 10, trong đó mặt hàng ô tô tăng 7,6%, mỹ phẩm tăng 25,7%. Chỉ số lòng tin người tiêu dùng đạt 100,4 điểm, vượt mức tiêu chuẩn 100 điểm.Tuy nhiên, KDI nhận định đầu tư và chế tạo sẽ vẫn tiếp tục xu hướng đình trệ. Trong tháng 11, đầu tư giảm 2,3%, không cải thiện nhiều so với mức giảm 2,5% một tháng trước, cả đầu tư máy móc và thiết bị đều có xu hướng giảm. Tỷ lệ tồn kho ngành chế tạo đạt 116,3%, cao hơn tháng 10 là 115,6%.Xuất khẩu trong tháng 11 giảm 5,2%, cải thiện hơn mức giảm 14,4% của tháng 10. Nhập khẩu giảm 0,7%, cũng cải thiện hơn so với mức giảm 13% tháng trước.Cán cân thương mại trong tháng 11 thặng dư 2,02 tỷ USD, thấp hơn quy mô thặng dư cùng kỳ một năm trước là 4,18 tỷ USD.Trong tháng 11, lao động có việc làm tăng 331.000 người so với một năm trước, chủ yếu ở lĩnh vực dịch vụ, vẫn giữ xu hướng tăng.Giá tiêu dùng trong tháng 12 tăng 0,7%, cao hơn mức tăng 0,2% tháng 11, được phân tích là do ảnh hưởng từ giá dầu mỏ tăng. Giá tiêu dùng cơ bản, không tính giá thực phẩm và năng lượng, chỉ tăng 0,6%.