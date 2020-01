19% bụi nhỏ tại Hàn Quốc là do ảnh hưởng từ Trung Quốc

Photo : Getty Images Bank

Nhóm nghiên cứu do Giáo sư Kim Moon-joon Đại học Duke Kunshan (Trung Quốc) dẫn dắt ngày 9/1 công bố kết quả phân tích mức độ ảnh hưởng từ Trung Quốc đối với lượng bụi nhỏ tại 16 tỉnh, thành ở Hàn Quốc từ năm 2006-2014. Kết quả nghiên cứu này đã được công bố trên số mới nhất của tạp chí học thuật quốc tế trực tuyến "Heliyon".Nhóm nghiên cứu đã căn cứ vào dữ liệu về bụi nhỏ (đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 10 µm) ở từng tỉnh, thành tại Hàn Quốc, và dữ liệu khí hậu (nhiệt độ, lượng mưa, vận tốc gió) ảnh hưởng tới nồng độ bụi nhỏ để lập ra mô hình phân tích thực chứng, ước tính mức độ ảnh hưởng từ Trung Quốc.Kết quả cho thấy 19% lượng bụi nhỏ tại Hàn Quốc là do ảnh hưởng từ Trung Quốc. Xét theo mùa, tỷ lệ ảnh hưởng vào mùa xuân là 17%, mùa hè là 30%, mùa thu là 12% và mùa đông là 21%.Một điểm đáng chú ý là ảnh hưởng vào mùa hè lại lớn nhất. Tại Hàn Quốc, nồng độ bụi nhỏ mùa hè vốn thấp hơn mùa đông, thời điểm các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá của Trung Quốc hoạt động với công suất cao, hay mùa xuân, khi có hiện tượng cát vàng bay tới từ Trung Quốc. Nhóm nghiên cứu giải thích ảnh hưởng từ Trung Quốc vào mùa hè lớn có thể liên quan tới hoạt động đốt rơm rạ của người dân nước này.Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng "gió Tây Nam" là hướng gió gây ảnh hưởng lớn nhất tới nồng độ bụi nhỏ tại Hàn Quốc, chứ không phải "gió Tây Bắc" thổi từ khu vực thủ đô Bắc Kinh, thành phố Thiên Tân, tỉnh Hà Bắc, và khu vực Nội Mông, nơi tập trung nhiều sa mạc, khởi nguồn của hiện tượng cát vàng.Tuy nhiên, kết quả phân tích trên không bao gồm bụi siêu nhỏ (đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 µm), do Hàn Quốc chỉ mới bắt đầu thu thập dữ liệu bụi siêu nhỏ trên phạm vi toàn quốc từ năm 2015. Nếu tính cả bụi siêu nhỏ thì mức độ ảnh hưởng từ Trung Quốc có thể còn lớn hơn nhiều.