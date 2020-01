Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống gặp gỡ ngắn với Tổng thống Mỹ

Photo : KBS News

Trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc Chung Eui-yong ngày 8/1 (giờ địa phương) đã có cuộc gặp ngắn với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Cố vấn an ninh quốc gia Nhật Bản Kitamura Shigeru.Tại đây, Tổng thống Trump khẳng định Hàn Quốc và Nhật Bản là hai đồng minh vững chắc của Mỹ ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, qua đó cảm ơn sự ủng hộ và tình hữu nghị sâu sắc của hai nước với Washington.Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ phải đưa ra quyết định cấp bách để quyết định có chiến tranh với Iran hay không, thông điệp ông Trump gửi tới Seoul và Tokyo thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận.Mỹ hiện đang yêu cầu Hàn Quốc và Nhật Bản phái cử lực lượng tham gia hộ tống tàu thuyền ở eo biển Hormuz do Washington dẫn đầu. Tokyo đã nhất trí gửi tàu chiến, trong khi Seoul vẫn đang cân nhắc.Mặc dù Bắc Triều Tiên không khiêu khích trực tiếp, song tình hình đang hết sức căng thẳng khi nước này dọa sẽ cho thế giới thấy uy lực của vũ khí mới.Hàn Quốc hiện đang tìm kiếm phương án cải thiện quan hệ liên Triều, và chuẩn bị bước vào vòng đàm phán cuối cùng về chia sẻ chi phí quân sự với Mỹ.Trước đó, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Robert O'Brien cũng đã có cuộc gặp với Chánh Văn phòng Chung và Cố vấn Kitamura, thảo luận các vấn đề liên quan tới Bắc Triều Tiên và Iran, cũng như tầm quan trọng của hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật.Chánh văn phòng Chung Eui-yong đã rời Mỹ mà không có buổi tiếp xúc nào với báo giới.Trong bối cảnh nguy cơ chiến tranh với Iran gia tăng, Tổng thống Trump lại đang đối mặt với khả năng bị luận tội, và còn phải vận động tái tranh cử. Do đó, điều cần thiết với ông Trump hiện tại là phải đạt được một thành quả nào đó.