Trung bình một trong ba lao động nữ giới ở Seoul có thu nhập bình quân tháng ở mức thấp

Photo : KBS News

Theo thống kê nhận thức về giới năm 2019 do chính quyền thành phố Seoul công bố, 27,5% lao động nữ giới ở thủ đô Seoul năm 2018 có thu nhập bình quân tháng chưa tới 1,47 triệu won (1.266 USD), mức chuẩn cho lao động lương thấp của Hàn Quốc do Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế (OECD) đặt ra.Như vậy, cứ ba lao động nữ giới ở Seoul lại có một người nhận mức lương thấp.Trong khi đó, tỷ lệ lao động nam giới có mức lương thấp là 9,6%, bằng một phần ba lần tỷ lệ ở nữ giới.Lương tháng bình quân của nữ giới là 2,1 triệu won (1.810 USD), chỉ bằng 63% lương bình quân nam giới là 3,34 triệu won (2.879 USD).Đặc biệt, chênh lệch lương giữa lao động nam và nữ cao nhất là ở ngành phúc lợi xã hội và y tế, đạt 49%, tức là thu nhập của nữ giới trong ngành này chỉ bằng một nửa nam giới.Chênh lệch lương giữa lao động nam nữ đối với nhân viên ghi số điện và ga là 47%, trong khi ngành này có lao động nữ giới nhiều hơn nam giới.Tỷ lệ nữ giới trên 15 tuổi tham gia hoạt động kinh tế là 54%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 72% ở nam giới.Tuy nhiên, tỷ lệ viên chức Nhà nước cấp cao và tỷ lệ cảnh sát, công tố viên nữ giới ở thành phố Seoul lại đang tăng dần đều.Ngoài ra, dù có hơn 70% nam và nữ trả lời rằng những cặp vợ chồng cùng làm việc phải đảm nhận việc nhà một cách công bằng, song trên thực tế, 70% nữ giới phải vừa công tác vừa làm việc nhà.Thống kê nhận thức về giới năm 2019 được chính quyền thành phố Seoul phân tích theo từng giới, từng chủ đề, dựa trên tài liệu thống kê của Cục thống kê quốc gia.