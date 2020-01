Quốc hội thông qua 198 dự luật dân sinh

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc ngày 9/1 đã mở phiên họp toàn thể, thông qua 198 dự luật dân sinh, trong đó có ba dự luật về dữ liệu là dự thảo sửa đổi Luật bảo vệ thông tin cá nhân, Luật mạng thông tin và truyền thông, và Luật thông tin tín dụng. Tuy nhiên, các nghị sĩ đảng Hàn Quốc tự do, đảng đối lập lớn nhất Quốc hội, đã không tham dự phiên họp.Trước đó, đảng này đã bày tỏ lập trường phản đối Bộ Tư pháp công bố quyết định điều chỉnh một loạt nhân sự cấp cao trong Viện Kiểm sát ngày 8/1, đề nghị đảng Dân chủ đồng hành hoãn phiên họp toàn thể Quốc hội nhưng không được chấp thuận. Sau đó, các nghị sĩ đảng này đã quyết định không tham gia biểu quyết các dự luật. Do vậy, chỉ có đảng cầm quyền và 4 đảng đối lập nhỏ tham gia phiên họp toàn thể kéo dài 2 tiếng 40 phút.Ba dự luật về dữ liệu được Quốc hội thông qua cùng ngày có nội dung cho phép sử dụng thông tin giả danh, tức thông tin đã được xử lý để không thể xác định cá nhân cụ thể, vào mục đích nghiên cứu hoặc thống kê, mà không cần sự đồng ý của cá nhân đó. Gói ba dự luật này từng được phe cầm quyền đề xuất vào tháng 11 năm 2018, theo yêu cầu từ giới doanh nghiệp nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp dữ liệu lớn.Quốc hội cũng đã thông qua ba dự luật liên quan tới lương hưu là dự thảo sửa đổi Luật lương hưu quốc gia, Luật lương hưu cơ bản, và Luật lương hưu người khuyết tật, có nội dung mở rộng đối tượng được hưởng mức lương hưu cơ bản 300.000 won (258 USD)/tháng, từ đó đẩy mạnh hỗ trợ cuộc sống cho những người cao tuổi thu nhập thấp, người khuyết tật, ngư dân và nông dân.Chính giới đã thông qua dự thảo Luật phòng ngừa bệnh truyền nhiễm trên gia súc, nhằm hỗ trợ các hộ nông dân chịu thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi; và Luật quản lý ô tô sửa đổi, có nội dung cải thiện toàn bộ chế độ triệu hồi xe ô tô.Ngoài ra, dự thảo Luật tố tụng hình sự sửa đổi có nội dung điều chỉnh thẩm quyền điều tra giữa Viện Kiểm sát và Cơ quan Cảnh sát đã được trình lên phiên họp toàn thể cùng ngày, dự kiến biểu quyết trong phiên họp toàn thể tiếp theo vào ngày 13/1.