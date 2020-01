Tổng thống Moon Jae-in tổ chức họp báo đầu năm mới ngày 14/1/2020

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Moon Jae-in sẽ tổ chức buổi họp báo đầu năm mới thời lượng 90 phút với phóng viên tại Phủ Tổng thống vào 10 giờ sáng 14/1 tới.Đây là buổi họp báo đầu năm lần thứ ba của Tổng thống Moon Jae-in. Do đã phát biểu chúc mừng năm mới ngày 7/1 vừa qua, nên Tổng thống Moon sẽ bỏ qua phần phát biểu và tiến hành họp báo theo hình thức vấn đáp tự do với hơn 200 phóng viên.Tại đây, Tổng thống Moon sẽ giải thích phương hướng điều hành quốc gia trong năm mới, và bày tỏ ý kiến về những vấn đề nổi cộm trong công tác điều hành quốc gia ở lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, ngoại giao và an ninh.Người phát ngôn Ko Min-jung ngày 9/1 cho biết buổi họp báo đầu năm nay sẽ được tiến hành như năm ngoái, Tổng thống sẽ trả lời nghiêm túc các câu hỏi của phóng viên mà không có bất kỳ giới hạn nào. Tổng thống Moon đang rất mong đợi những câu hỏi và câu trả lời sâu sắc trong buổi họp báo, và sẽ giải đáp đầy đủ những thắc mắc của người dân.